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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лудогорец - Копенгаген
Лудогорец - Копенгаген: обзор матча 16 февраля 2017
Лудогорец
16.02.2017, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 2
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Копенгаген
81'
К. Кешеру
2'
Анисе (АГ)
53'
Ю. Туту
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лудогорец - Копенгаген
90'
+6
Вторая желтая
Я. Грегуш
Желтая карточка
С. Дьяков
90'
+5
90'
+1
Желтая карточка
В. Квист
90'
Замена
Т. Хогли
️️️️
Ю. Туту
88'
Желтая карточка
Я. Грегуш
ГОЛ! 1:2!
К. Кешеру
81'
Замена
Ж. Пауло
️️️️
Вандерсон
80'
72'
Замена
Я. Грегуш
️️️️
Р. Фалк-Йенсен
71'
Замена
А. Павлович
️️️️
Ф. Сантандер
Желтая карточка
Марселиньо
64'
Замена
К. Кешеру
️️️️
В. Мисиджан
62'
53'
ГОЛ! 0:2!
Ю. Туту
Пас отдал
Р. Фалк-Йенсен
37'
Желтая карточка
Ю. Туту
2'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Анисе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лудогорец
27
Владислав Стоянов
ВР
25
Йордан Минев
ЛЗ
27
Козмин Моци
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
25
Натанаэль
ЦЗ
88
Вандерсон
ЛВ
12
Анисе
ЦП
84
Марселиньо
АП
18
Светослав Дьяков
ПП
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Главный тренер
Георги Дерменджиев
Копенгаген
1
Робин Ольсен
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
21
Эрик Йоханссон
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
22
Урош Матич
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
8
Расмус Фалк-Йенсен
ПП
10
Юссеф Туту
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Лудогорец
33
Ренан
ВР
32
Игорь Пластун
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
88
Лукас Саша
ЦП
21
Жуниньо Кишада
ЦП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
37
Жоао Пауло
ЦФ
Копенгаген
1
Стефан Андерсен
ВР
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
2
Том Хогли
ПЗ
99
Абубакар Кейта
ЦП
7
Каспер Куск
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
20
Андрийя Павлович
ЦФ
4-2-2-2
27
Стоянов
25
Минев
19
Паломино
25
Натанаэль
27
Моци
12
Анисе
18
Дьяков
88
Вандерсон
84
Марселиньо
7
Кафу
7
Мисиджан
4-3-3
1
Ольсен
21
Йоханссон
25
Занка
2
Анкерсен
6
Аугустинссон
8
Фалк-Йенсен
6
Квист
22
Матич
14
Корнелиус
9
Сантандер
10
Туту
7
Мисиджан
13
Кешеру
13
Кешеру
7
Мисиджан
88
Вандерсон
37
Пауло
37
Пауло
88
Вандерсон
10
Туту
2
Хогли
2
Хогли
10
Туту
8
Фалк-Йенсен
21
Грегуш
21
Грегуш
8
Фалк-Йенсен
9
Сантандер
20
Павлович
20
Павлович
9
Сантандер
Остались в запасе
Лудогорец
Копенгаген
33
Ренан
ВР
32
Игорь Пластун
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
88
Лукас Саша
ЦП
21
Жуниньо Кишада
ЦП
Главный тренер
Георги Дерменджиев
99
Абубакар Кейта
ЦП
1
Стефан Андерсен
ВР
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
7
Каспер Куск
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
33
Ренан
ВР
32
Игорь Пластун
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
88
Лукас Саша
ЦП
21
Жуниньо Кишада
ЦП
Остались в запасе
99
Абубакар Кейта
ЦП
1
Стефан Андерсен
ВР
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
7
Каспер Куск
ЦП
Главный тренер
Георги Дерменджиев
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Лудогорец - Копенгаген
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
- : -
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 9 тур
Лудогорец
2 : 1
14.09.2026
Септември
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бебек
(Риека)
Стадион:
Арена Хувефарма
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