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Лига чемпионов 2026/2027
Ювентус - Копенгаген
Ювентус - Копенгаген: обзор матча 27 ноября 2013
Ювентус
27.11.2013, среда, 23:45
Лига чемпионов, группа B, 5 тур
3 : 1
Завершен
Копенгаген
29'
А. Видаль (П)
61'
А. Видаль (П)
63'
А. Видаль
56'
О. Мельберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Копенгаген
Замена
А. Огбонна
️️️️
А. Видаль
83'
Замена
М. Вучинич
️️️️
К. Тевес
81'
81'
Замена
М. Пурье
️️️️
Ю. Туту
76'
Замена
Д. Аманкваа
️️️️
Т. Делэни
Замена
К. Маркизио
️️️️
С. Падоин
69'
ГОЛ! 3:1!
А. Видаль
Пас отдал
П. Погба
63'
61'
Замена
Т. Кристенсен
️️️️
К. Боланьос
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Видаль
61'
60'
Желтая карточка
О. Мельберг
56'
ГОЛ! 1:1!
О. Мельберг
33'
Желтая карточка
Р. Сигурдссон
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Видаль
29'
28'
Желтая карточка
Л. Якобсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
21
Андреа Пирло
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Копенгаген
1
Йохан Виланд
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
5
Олоф Мельберг
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
19
Рюрик Гисласон
ЦП
7
Кристиан Боланьос
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
10
Юссеф Туту
ЦФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
10
Клаудио Маркизио
ЦП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Копенгаген
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
12
Кристоффер Реммер
ЦЗ
31
Томас Кристенсен
ЦП
7
Данни Аманкваа
ЦФ
14
Марвин Пурье
ЦФ
70
Сезар Сантин
ЦФ
3-5-2
1
Буффон
14
Кьеллини
4
Касерес
19
Бонуччи
27
Асамоа
23
Видаль
19
Падоин
8
Погба
21
Пирло
32
Тевес
12
Льоренте
4-1-3-2
1
Виланд
2
Якобсен
6
Сигурдссон
5
Мельберг
19
Бенгтссон
27
Делэни
19
Гисласон
7
Боланьос
6
Клаудемир
14
Йоргенсен
10
Туту
23
Видаль
21
Огбонна
21
Огбонна
23
Видаль
19
Падоин
10
Маркизио
10
Маркизио
19
Падоин
32
Тевес
9
Вучинич
9
Вучинич
32
Тевес
7
Боланьос
31
Кристенсен
31
Кристенсен
7
Боланьос
27
Делэни
7
Аманкваа
7
Аманкваа
27
Делэни
10
Туту
14
Пурье
14
Пурье
10
Туту
Остались в запасе
Ювентус
Копенгаген
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
12
Кристоффер Реммер
ЦЗ
70
Сезар Сантин
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Остались в запасе
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
12
Кристоффер Реммер
ЦЗ
70
Сезар Сантин
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Ювентус - Копенгаген
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Информация о матче
Главный судья:
Йонас Эрикссон
(Сигтуна)
Стадион:
Альянц Стадиум
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