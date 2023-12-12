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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Копенгаген - Галатасарай
Копенгаген - Галатасарай: обзор матча 12 декабря 2023
Копенгаген
12.12.2023, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа A, 6 тур
1 : 0
Завершен
Галатасарай
58'
Л. Лерагер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Копенгаген - Галатасарай
Замена
О. Хойлунд
️️️️
М. Эльюнусси
90'
+3
Вторая желтая
Л. Лерагер
90'
Желтая карточка
Л. Лерагер
85'
Замена
Н. Бойлесен
️️️️
Э. Ахури
81'
77'
Замена
Б. Йилмаз
️️️️
Анхелиньо
77'
Замена
С. Оливейра
️️️️
Л. Торрейра
Замена
А. Корнелиус
️️️️
Д. Гонсалвеш
67'
65'
Замена
С. Бакамбу
️️️️
В. Заа
61'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
К. Айхан
61'
Замена
Х. Зиеш
️️️️
Тете
ГОЛ! 1:0!
Л. Лерагер
Пас отдал
Э. Ахури
58'
55'
Желтая карточка
В. Заа
Желтая карточка
Э. Йелерт
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
7
Виктор Классон
(К)
ЛВ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
21
Лукас Лерагер
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
99
Элиас Ахури
ПВ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
(К)
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
11
Тете
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Копенгаген
12
Тео Сандер
ВР
51
Андреас Дитмер
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
16
Матео Танлонго
ОП
6
Оскар Хойлунд
ЦП
8
Виктор Фрохольдт
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Галатасарай
24
Янкат Йылмаз
ВР
19
Гюнай Гювенк
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
4-1-3-2
25
Грабара
12
Йелерт
3
Вавро
2
Анкерсен
4
Дикс
21
Лерагер
10
Эльюнусси
7
Классон
99
Ахури
8
Фалк-Йенсен
7
Гонсалвеш
3-3-3-1
16
Муслера
6
Санчес
42
Бартакжи
23
Айхан
23
Боэ
34
Торрейра
17
Анхелиньо
11
Тете
7
Актюркоглу
10
Заа
9
Икарди
99
Ахури
20
Бойлесен
20
Бойлесен
99
Ахури
10
Эльюнусси
6
Хойлунд
6
Хойлунд
10
Эльюнусси
7
Гонсалвеш
14
Корнелиус
14
Корнелиус
7
Гонсалвеш
34
Торрейра
27
Оливейра
27
Оливейра
34
Торрейра
17
Анхелиньо
53
Йилмаз
53
Йилмаз
17
Анхелиньо
11
Тете
22
Зиеш
22
Зиеш
11
Тете
23
Айхан
10
Мертенс
10
Мертенс
23
Айхан
10
Заа
94
Бакамбу
94
Бакамбу
10
Заа
Остались в запасе
Копенгаген
Галатасарай
12
Тео Сандер
ВР
51
Андреас Дитмер
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
16
Матео Танлонго
ОП
8
Виктор Фрохольдт
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
24
Янкат Йылмаз
ВР
19
Гюнай Гювенк
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
12
Тео Сандер
ВР
51
Андреас Дитмер
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
16
Матео Танлонго
ОП
8
Виктор Фрохольдт
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Остались в запасе
24
Янкат Йылмаз
ВР
19
Гюнай Гювенк
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
Главный тренер
Якоб Неструп
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Копенгаген - Галатасарай
2
1
1
Всего ударов по воротам
3
5
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
1
4
Нарушения
7
2
Офсайды
1
1
Количество передач
192
281
Точность передач %
67
75
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
3
4
Удары из-за пределов штрафной
0
1
xG (ожидаемые голы)
0.34
0.46
Матчи команд
Копенгаген
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Интер
2 : 0
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Паркен
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