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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар - Чита
Краснодар - Чита: обзор матча 19 сентября 2009
Краснодар
19.09.2009, суббота, 19:00
Россия. Первый дивизион, 31 тур
1 : 0
Завершен
Чита
90'
А. Михеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Чита
ГОЛ! 1:0!
А. Михеев
Замена
️️️️
А. Бодялов
Замена
️️️️
Г. Гармашов
Замена
️️️️
А. Олейник
Желтая карточка
А. Олейник
Замена
️️️️
Л. Кантонистов
Замена
️️️️
В. Булатенко
Желтая карточка
С. Цуканов
Замена
️️️️
П. Гаранников
Замена
️️️️
Р. Сурнев
Желтая карточка
А. Бодялов
Замена
️️️️
М. Багаев
1'
Желтая карточка
В. Беличенко
Пенальти не реализован!
Л. Кантонистов
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Краснодар
31
Денис Пчелинцев
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
71
Михаил Багаев
ЛЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
35
Анатолий Романович
ЦП
2
Роман Сурнев
ЦП
78
Любомир Кантонистов
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
27
Александр Олейник
ЦФ
Главный тренер
Нурбий Хакунов
Чита
32
Александр Бодялов
ВР
1
Евгений Городов
ВР
7
Михаил Ванев
ЦЗ
26
Виталий Беличенко
ЦЗ
2
Иван Лесков
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
10
Владимир Булатенко
ЦП
8
Сергей Щеглов
ЦП
91
Георгий Гармашов
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
23
Павел Гаранников
ЦФ
4-5-1
31
Пчелинцев
71
Багаев
39
Цуканов
24
Мирошниченко
15
Калешин
35
Романович
2
Сурнев
78
Кантонистов
90
Михеев
50
Татарчук
27
Олейник
4-4-1
32
Бодялов
8
Смольников
26
Беличенко
2
Лесков
7
Ванев
8
Щеглов
91
Гармашов
9
Нагибин
10
Булатенко
23
Гаранников
Остались в запасе
Краснодар
Чита
Главный тренер
Нурбий Хакунов
Главный тренер
Нурбий Хакунов
Статистика матча Краснодар - Чита
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Чита
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чертаново
3 : 0
12.08.2026
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 10 тур
Чертаново
2 : 0
05.06.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 9 тур
Олимп-Долгопрудный-2
2 : 2
28.05.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 8 тур
Чита
3 : 1
21.05.2022
Химик
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 7 тур
Чита
1 : 2
14.05.2022
Торпедо Вл
Информация о матче
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