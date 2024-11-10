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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Черноморец
Тюмень - Черноморец: обзор матча 10 ноября 2024
Тюмень
10.11.2024, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 18 тур
1 : 4
Завершен
Черноморец
1'
М. Уридия
36'
Р. Акбашев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тюмень - Черноморец
Желтая карточка
М. Петров
90'
+2
90'
+2
Замена
О. Красильниченко
️️️️
М. Мусалов
Замена
А. Савинов
️️️️
А. Коротаев
77'
64'
Замена
В. Черов
️️️️
В. Кротов
57'
Желтая карточка
Д. Фомин
Замена
Д. Ткачук
️️️️
А. Кулишев
46'
Замена
А. Воропаев
️️️️
М. Храмцов
46'
36'
ГОЛ! 0:2!
Р. Акбашев
1'
ГОЛ! 0:1!
М. Уридия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
1
Евгений Гошев
ВР
34
Максим Храмцов
ЦЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
14
Оливье Кенфак
ЛВ
4
Данил Кленкин
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
70
Андрей Марьянов
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Черноморец
1
Даниил Фролкин
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
23
Никита Никифоров
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Тюмень
33
Станислав Крицюк
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
52
Илья Петухов
ОП
90
Ислам Мокаев
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Черноморец
22
Дмитрий Ребров
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
77
Антон Антонов
ЦП
18
Даниил Гурченко
ПВ
7
Дейвид Тегес
ЦФ
4-1-3-2
1
Гошев
34
Храмцов
30
Шавлохов
13
Петров
72
Бем
4
Кленкин
14
Кенфак
32
Кулишев
70
Марьянов
24
Коротаев
11
Карпов
3-3-1-1-2
1
Фролкин
17
Фомин
5
Стежко
44
Чичинадзе
40
Безчаснюк
6
Фищенко
5
Мусалов
99
Акбашев
57
Кротов
25
Уридия
23
Никифоров
34
Храмцов
36
Воропаев
36
Воропаев
34
Храмцов
24
Коротаев
10
Савинов
10
Савинов
24
Коротаев
32
Кулишев
31
Ткачук
31
Ткачук
32
Кулишев
5
Мусалов
3
Красильниченко
3
Красильниченко
5
Мусалов
57
Кротов
2
Черов
2
Черов
57
Кротов
Остались в запасе
Тюмень
Черноморец
33
Станислав Крицюк
ВР
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
90
Ислам Мокаев
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
22
Дмитрий Ребров
ВР
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
77
Антон Антонов
ЦП
18
Даниил Гурченко
ПВ
7
Дейвид Тегес
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
33
Станислав Крицюк
ВР
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
90
Ислам Мокаев
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Остались в запасе
22
Дмитрий Ребров
ВР
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
77
Антон Антонов
ЦП
18
Даниил Гурченко
ПВ
7
Дейвид Тегес
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Тюмень - Черноморец
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Лапатухин
(Москва)
Помощники судьи:
Степан Щербаков (Омск)
Максим Каюмов (Москва)
Резервный судья:
Владислав Демянчук (Новоуральск)
Делегат:
Александр Коротченко (Салават)
Инспектор:
Сергей Пантелеев (Тула)
Стадион:
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