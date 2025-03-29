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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Черноморец - Алания
Черноморец - Алания: обзор матча 29 марта 2025
Черноморец
29.03.2025, суббота, 15:00
Россия. Первая лига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Алания
5'
З. Юсупов (П)
64'
А. Хугаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Черноморец - Алания
90'
+2
Замена
Д. Кокоев
️️️️
Р. Гогниев
88'
Замена
Л. Тавзарашвили
️️️️
А. Козырев
Замена
Г. Жилкин
️️️️
З. Тарба
82'
Замена
А. Антонов
️️️️
М. Уридия
82'
Замена
Р. Акбашев
️️️️
З. Юсупов
67'
64'
ГОЛ! 1:1!
А. Хугаев
59'
Замена
С. Качмазов
️️️️
З. Датиев
59'
Замена
Р. Гогниев
️️️️
Д. Черткоев
Замена
М. Мусалов
️️️️
А. Хабалов
46'
Желтая карточка
А. Хабалов
28'
Желтая карточка
В. Стежко
24'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
З. Юсупов
5'
4'
Желтая карточка
Д. Казанцев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
25
Ростислав Солдатенко
ВР
17
Денис Фомин
ЦЗ
44
Стефан Милич
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
35
Иван Енин
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
6
Мурат Ышык
ЛЗ
5
Заур Датиев
ЛЗ
37
Макар Чирков
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
71
Данил Казанцев
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
9
Артем Закиров
ЦП
21
Артур Козырев
ЦП
23
Виктор Нафиков
АП
11
Дато Черткоев
ПВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Черноморец
13
Максим Матюша
ВР
1
Даниил Фролкин
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
77
Антон Антонов
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
74
Abdulkhakim Kazimov
ЦП
Алания
24
Алил Магомедов
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
74
Igor Melikov
ЦЗ
95
Спартак Гогниев
ЦЗ
88
Артур Бязров
ЦЗ
87
Тимур Булацев
ПЗ
75
Сармат Огоев
ОП
7
Леван Тавзарашвили
ЦП
28
Инал Дудаев
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
57
Давид Тепсикоев
ПВ
27
Руслан Гогниев
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Солдатенко
17
Фомин
44
Милич
5
Стежко
71
Мастерной
35
Енин
6
Тарба
22
Юсупов
15
Хабалов
30
Гузина
25
Уридия
4-2-2-2
23
Натабашвили
6
Ышык
37
Чирков
19
Бутаев
5
Датиев
71
Казанцев
8
Хугаев
9
Закиров
21
Козырев
11
Черткоев
23
Нафиков
15
Хабалов
5
Мусалов
5
Мусалов
15
Хабалов
6
Тарба
28
Жилкин
28
Жилкин
6
Тарба
25
Уридия
77
Антонов
77
Антонов
25
Уридия
22
Юсупов
99
Акбашев
99
Акбашев
22
Юсупов
5
Датиев
4
Качмазов
4
Качмазов
5
Датиев
21
Козырев
7
Тавзарашвили
7
Тавзарашвили
21
Козырев
Гогниев
17
Кокоев
17
Кокоев
Гогниев
11
Черткоев
27
Гогниев
27
Гогниев
11
Черткоев
Остались в запасе
Черноморец
Алания
13
Максим Матюша
ВР
1
Даниил Фролкин
ВР
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
74
Abdulkhakim Kazimov
ЦП
Главный тренер
Олег Василенко
24
Алил Магомедов
ВР
74
Igor Melikov
ЦЗ
95
Спартак Гогниев
ЦЗ
88
Артур Бязров
ЦЗ
87
Тимур Булацев
ПЗ
75
Сармат Огоев
ОП
28
Инал Дудаев
ЦП
57
Давид Тепсикоев
ПВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Остались в запасе
13
Максим Матюша
ВР
1
Даниил Фролкин
ВР
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
74
Abdulkhakim Kazimov
ЦП
Остались в запасе
24
Алил Магомедов
ВР
74
Igor Melikov
ЦЗ
95
Спартак Гогниев
ЦЗ
88
Артур Бязров
ЦЗ
87
Тимур Булацев
ПЗ
75
Сармат Огоев
ОП
28
Инал Дудаев
ЦП
57
Давид Тепсикоев
ПВ
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Спартак Гогниев
Статистика матча Черноморец - Алания
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
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3 : 0
31.10.2026
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Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
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