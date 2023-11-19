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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Черноморец - Ленинградец
Черноморец - Ленинградец: обзор матча 19 ноября 2023
Черноморец
19.11.2023, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 19 тур
0 : 1
Завершен
Ленинградец
52'
Д. Фролкин (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Черноморец - Ленинградец
52'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Фролкин
Замена
О. Красильниченко
️️️️
И. Маклаков
46'
Замена
️️️️
Д. Коробов
46'
Замена
А. Делькин
️️️️
В. Руденко
46'
Желтая карточка
Д. Коробов
42'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Даниил Фролкин
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
79
Алексей Гречкин
ЦЗ
77
Антон Антонов
ЦП
88
Зикрула Магомедов
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
10
Шамиль Саадуев
АП
19
Владислав Руденко
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Ленинградец
33
Никита Карабашев
ВР
41
Владислав Микушин
ЦЗ
98
Валерий Каптилов
ЦЗ
56
Андрей Яковлев
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
18
Эдуард Суханов
ОП
21
Владислав Шепелев
ЦП
8
Виталий Горулев
ЦП
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
77
Максим Бачинский
ЦФ
27
Никита Розманов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Черноморец
47
Михаил Филиппов
ВР
3
Руслан Хагур
ЛЗ
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
55
Владислав Кириленко
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
21
Никита Климов
ЦП
25
Станислав Басыров
ЦП
9
Магомед Абакаров
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Ленинградец
1
Андрей Зайцев
ВР
1
Егор Смирнов
ВР
80
Илья Булыгин
ЦЗ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
24
Михаил Горелишвили
ОП
73
Даниил Соколов
ЦП
18
Никита Морозов
ЦП
6
Руслан Казаков
ЦП
11
Максим Левин
ЦП
11
Сергей Ильин
ЦФ
93
Михаил Маркин
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Фролкин
4
Кумбурович
17
Фомин
79
Гречкин
4
Маклаков
93
Гараев
77
Антонов
88
Магомедов
10
Саадуев
7
Коробов
19
Руденко
4-1-2-3
33
Карабашев
98
Каптилов
56
Яковлев
6
Беляев
41
Микушин
18
Суханов
21
Шепелев
8
Горулев
27
Розманов
77
Бачинский
7
Жиронкин
4
Маклаков
3
Красильниченко
3
Красильниченко
4
Маклаков
19
Руденко
90
Делькин
90
Делькин
19
Руденко
Остались в запасе
Черноморец
Ленинградец
3
Руслан Хагур
ЛЗ
47
Михаил Филиппов
ВР
55
Владислав Кириленко
ЦЗ
21
Никита Климов
ЦП
25
Станислав Басыров
ЦП
9
Владислав Адаев
ЛВ
9
Магомед Абакаров
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
80
Илья Булыгин
ЦЗ
24
Михаил Горелишвили
ОП
1
Андрей Зайцев
ВР
1
Егор Смирнов
ВР
73
Даниил Соколов
ЦП
18
Никита Морозов
ЦП
6
Руслан Казаков
ЦП
11
Максим Левин
ЦП
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
11
Сергей Ильин
ЦФ
93
Михаил Маркин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Остались в запасе
3
Руслан Хагур
ЛЗ
47
Михаил Филиппов
ВР
55
Владислав Кириленко
ЦЗ
21
Никита Климов
ЦП
25
Станислав Басыров
ЦП
9
Владислав Адаев
ЛВ
9
Магомед Абакаров
ЦФ
Остались в запасе
80
Илья Булыгин
ЦЗ
24
Михаил Горелишвили
ОП
1
Андрей Зайцев
ВР
1
Егор Смирнов
ВР
73
Даниил Соколов
ЦП
18
Никита Морозов
ЦП
6
Руслан Казаков
ЦП
11
Максим Левин
ЦП
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
11
Сергей Ильин
ЦФ
93
Михаил Маркин
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Статистика матча Черноморец - Ленинградец
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Челябинск
2 : 0
23.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
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1 : 1
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