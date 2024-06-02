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Расписание матчей
Вторая Лига А «Серебро»
Химик - Авангард
Химик - Авангард: обзор матча 02 июня 2024
Химик
02.06.2024, воскресенье, 17:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
1 : 3
Завершен
Авангард
39'
А. Сергиенко
29'
В. Игнатенко
45+2'
И. Матюшенко
58'
Д. Жилмостных
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Химик - Авангард
90'
+2
Замена
И. Вольнов
️️️️
А. Ивантеев
87'
Замена
Э. Набатов
️️️️
Н. Куприянов
Замена
М. Жумабеков
️️️️
А. Егурнев
86'
Желтая карточка
А. Егурнев
84'
80'
Замена
А. Агеев
️️️️
Д. Малыхин
80'
Замена
Д. Павлов
️️️️
В. Игнатенко
Желтая карточка
К. Щербаков
73'
Замена
Н. Лысенко
️️️️
А. Сергиенко
70'
Вторая желтая
В. Ермаков
67'
Замена
Л. Юферов
️️️️
Н. Абрамушкин
65'
58'
ГОЛ! 1:3!
Д. Жилмостных
Пас отдал
Д. Малыхин
Замена
И. Сергиенко
️️️️
А. Сакович
46'
Замена
И. Беляков
️️️️
В. Марков
46'
45'
+2
ГОЛ! 1:2!
И. Матюшенко
43'
Желтая карточка
И. Кулешин
ГОЛ! 1:1!
А. Сергиенко
Пас отдал
В. Марков
39'
37'
Желтая карточка
Д. Савин
Желтая карточка
В. Ермаков
36'
29'
ГОЛ! 0:1!
В. Игнатенко
Пас отдал
Д. Малыхин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химик
57
Никита Шулкин
ВР
6
Александр Сакович
ЦЗ
97
Сергей Доронин
ЦЗ
5
Артем Широков
ЦЗ
7
Никита Абрамушкин
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
53
Александр Егурнев
ЛВ
4
Владимир Ермаков
ОП
23
Алексей Сергиенко
ЦП
11
Владимир Марков
ЦП
9
Илья Анциферов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Передня
Авангард
71
Расул Мицаев
ВР
23
Илья Кулешин
ЛЗ
5
Денис Жилмостных
ЦЗ
14
Сергей Чибисов
ПЗ
22
Андрей Ивантеев
ПЗ
88
Дмитрий Савин
ЛВ
9
Никита Имуллин
ОП
8
Дмитрий Малыхин
ОП
74
Никита Куприянов
ЦП
11
Владислав Игнатенко
ЦП
11
Иван Матюшенко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Беляев
Химик
13
Иван Сальников
ВР
3
Никита Лысенко
ЛЗ
99
Константин Морозов
ЛЗ
10
Максим Жумабеков
ЛЗ
77
Даниил Котельников
ЦП
47
Иван Сергиенко
АП
88
Георгий Минаев
АП
24
Руслан Сайфулин
ПВ
21
Леонид Юферов
ЦФ
10
Игорь Беляков
ЦФ
Авангард
13
Егор Скоробогатько
ВР
17
Игорь Гершун
ЛВ
10
Эмрах Набатов
ЦП
76
Александр Агеев
АП
79
Даниэль Свинцов
АП
63
Илья Вольнов
ПВ
90
Даниил Павлов
ЦФ
3-3-2-1-1
57
Шулкин
97
Доронин
5
Широков
7
Абрамушкин
6
Сакович
4
Ермаков
3
Щербаков
23
Сергиенко
11
Марков
53
Егурнев
9
Анциферов
4-2-2-1-1
71
Мицаев
22
Ивантеев
14
Чибисов
5
Жилмостных
23
Кулешин
9
Имуллин
8
Малыхин
74
Куприянов
11
Игнатенко
88
Савин
11
Матюшенко
7
Абрамушкин
21
Юферов
21
Юферов
7
Абрамушкин
23
Сергиенко
3
Лысенко
3
Лысенко
23
Сергиенко
6
Сакович
47
Сергиенко
47
Сергиенко
6
Сакович
53
Егурнев
10
Жумабеков
10
Жумабеков
53
Егурнев
11
Марков
10
Беляков
10
Беляков
11
Марков
74
Куприянов
10
Набатов
10
Набатов
74
Куприянов
22
Ивантеев
63
Вольнов
63
Вольнов
22
Ивантеев
8
Малыхин
76
Агеев
76
Агеев
8
Малыхин
11
Игнатенко
90
Павлов
90
Павлов
11
Игнатенко
Остались в запасе
Химик
Авангард
13
Иван Сальников
ВР
99
Константин Морозов
ЛЗ
77
Даниил Котельников
ЦП
24
Руслан Сайфулин
ПВ
88
Георгий Минаев
АП
Главный тренер
Сергей Передня
13
Егор Скоробогатько
ВР
17
Игорь Гершун
ЛВ
79
Даниэль Свинцов
АП
Главный тренер
Игорь Беляев
Остались в запасе
13
Иван Сальников
ВР
99
Константин Морозов
ЛЗ
77
Даниил Котельников
ЦП
24
Руслан Сайфулин
ПВ
88
Георгий Минаев
АП
Остались в запасе
13
Егор Скоробогатько
ВР
17
Игорь Гершун
ЛВ
79
Даниэль Свинцов
АП
Главный тренер
Сергей Передня
Главный тренер
Игорь Беляев
Статистика матча Химик - Авангард
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Ярослав Хромей
(Воронеж)
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