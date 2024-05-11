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Расписание матчей
Вторая Лига А «Серебро»
Динамо Бр - Авангард
Динамо Бр - Авангард: обзор матча 11 мая 2024
Динамо Бр
11.05.2024, суббота, 16:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 13 тур
2 : 0
Завершен
Авангард
40'
Д. Лопатин
85'
Д. Купцов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Бр - Авангард
Желтая карточка
Р. Ташаев
90'
+3
Замена
Д. Фомичев
️️️️
А. Медведев
90'
+1
Замена
П. Кудряшов
️️️️
В. Фасхутдинов
90'
+1
ГОЛ! 2:0!
Д. Купцов
Пас отдал
Д. Котов
85'
82'
Замена
И. Гершун
️️️️
И. Матюшенко
82'
Замена
И. Вольнов
️️️️
Н. Имуллин
80'
Вторая желтая
И. Кулешин
79'
Замена
Э. Набатов
️️️️
В. Игнатенко
67'
Замена
Д. Павлов
️️️️
Д. Савин
67'
Замена
А. Агеев
️️️️
Д. Малыхин
Замена
Д. Купцов
️️️️
Д. Лопатин
67'
Замена
Д. Котов
️️️️
И. Турсунов
67'
65'
Красная карточка
Н. Куприянов
62'
Желтая карточка
А. Ивантеев
Желтая карточка
А. Медведев
61'
60'
Желтая карточка
А. Войнов
Замена
Д. Молчанов
️️️️
Т. Дудайти
46'
ГОЛ! 1:0!
Д. Лопатин
Пас отдал
Д. Осипов
40'
39'
Желтая карточка
И. Кулешин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Бр
35
Ризван Ташаев
ВР
26
Темур Мустафин
ЦЗ
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
73
Артем Ямангулов
ЦЗ
88
Максим Новиков
ОП
9
Тимур Дудайти
ЦП
8
Егор Сайгушев
ПВ
12
Артем Медведев
ПВ
17
Даниил Лопатин
ЦФ
55
Игорь Турсунов
ЦФ
88
Владислав Фасхутдинов
ЦФ
Авангард
71
Расул Мицаев
ВР
23
Илья Кулешин
ЛЗ
22
Александр Войнов
ЦЗ
14
Сергей Чибисов
ПЗ
22
Андрей Ивантеев
ПЗ
88
Дмитрий Савин
ЛВ
8
Дмитрий Малыхин
ОП
9
Никита Имуллин
ОП
11
Владислав Игнатенко
ЦП
74
Никита Куприянов
ЦП
11
Иван Матюшенко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Беляев
Динамо Бр
16
Данила Чувасов
ВР
10
Владислав Дрогунов
ЛЗ
25
Даниил Фомичев
ЛЗ
3
Данил Луппа
ЦЗ
2
Сергей Евтушенко
ЦЗ
24
Лео Чаукин
ПЗ
29
Павел Кудряшов
ПВ
8
Дмитрий Котов
ПВ
18
Дмитрий Молчанов
ЦФ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
Авангард
13
Егор Скоробогатько
ВР
5
Денис Жилмостных
ЦЗ
17
Игорь Гершун
ЛВ
10
Эмрах Набатов
ЦП
76
Александр Агеев
АП
63
Илья Вольнов
ПВ
90
Даниил Павлов
ЦФ
3-1-1-2-3
35
Ташаев
26
Мустафин
32
Осипов
73
Ямангулов
88
Новиков
9
Дудайти
8
Сайгушев
12
Медведев
88
Фасхутдинов
55
Турсунов
17
Лопатин
4-2-2-1-1
71
Мицаев
22
Ивантеев
14
Чибисов
22
Войнов
23
Кулешин
8
Малыхин
9
Имуллин
11
Игнатенко
74
Куприянов
88
Савин
11
Матюшенко
9
Дудайти
18
Молчанов
18
Молчанов
9
Дудайти
17
Лопатин
80
Купцов
80
Купцов
17
Лопатин
88
Фасхутдинов
29
Кудряшов
29
Кудряшов
88
Фасхутдинов
55
Турсунов
8
Котов
8
Котов
55
Турсунов
12
Медведев
25
Фомичев
25
Фомичев
12
Медведев
11
Игнатенко
10
Набатов
10
Набатов
11
Игнатенко
9
Имуллин
63
Вольнов
63
Вольнов
9
Имуллин
11
Матюшенко
17
Гершун
17
Гершун
11
Матюшенко
8
Малыхин
76
Агеев
76
Агеев
8
Малыхин
88
Савин
90
Павлов
90
Павлов
88
Савин
Остались в запасе
Динамо Бр
Авангард
24
Лео Чаукин
ПЗ
10
Владислав Дрогунов
ЛЗ
3
Данил Луппа
ЦЗ
2
Сергей Евтушенко
ЦЗ
16
Данила Чувасов
ВР
13
Егор Скоробогатько
ВР
5
Денис Жилмостных
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Беляев
Остались в запасе
24
Лео Чаукин
ПЗ
10
Владислав Дрогунов
ЛЗ
3
Данил Луппа
ЦЗ
2
Сергей Евтушенко
ЦЗ
16
Данила Чувасов
ВР
Остались в запасе
13
Егор Скоробогатько
ВР
5
Денис Жилмостных
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Беляев
Статистика матча Динамо Бр - Авангард
2
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Киров
3 : 1
08.11.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Роман Труханович
(Барнаул)
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