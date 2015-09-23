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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Сокол - Анжи
Сокол - Анжи: обзор матча 23 сентября 2015
Сокол
23.09.2015, среда, 19:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
2 : 4
Завершен
Анжи
17'
А. Столяренко
89'
А. Коротаев
36'
Я. Боли
61'
Леонардо
74'
У. Алмейда
90+2'
У. Алмейда
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сокол - Анжи
90'
+2
ГОЛ! 2:4!
У. Алмейда
ГОЛ! 2:3!
А. Коротаев
89'
78'
Замена
Б. Хадарцев
️️️️
Я. Боли
Замена
К. Муллин
️️️️
В. Романенко
77'
74'
ГОЛ! 1:3!
У. Алмейда
69'
Замена
К. Мкртчян
️️️️
Л. Аруна
Замена
А. Коротаев
️️️️
Р. Сабитов
68'
Желтая карточка
А. Столяренко
64'
61'
ГОЛ! 1:2!
Леонардо
Замена
М. Трусевич
️️️️
М. Андреев
57'
55'
Замена
У. Алмейда
️️️️
С. Сердеров
Желтая карточка
А. Молодцов
44'
36'
ГОЛ! 1:1!
Я. Боли
ГОЛ! 1:0!
А. Столяренко
17'
16'
Желтая карточка
Д. Лазич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
31
Денис Пчелинцев
ВР
20
Александр Столяренко
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
70
Сергей Шевчук
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
77
Максим Андреев
АП
77
Владимир Романенко
ПВ
27
Александр Радченко
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Анжи
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Александр Жиров
ЦЗ
4
Дарко Лазич
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
42
Леонардо
ОП
25
Лукман Аруна
ЦП
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
10
Янник Боли
ЦФ
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
14
Иван Лозенков
ЦЗ
6
Дмитрий Борисов
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
7
Александр Перченок
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
19
Карлен Мкртчян
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
4-2-2-2
31
Пчелинцев
2
Серасхов
20
Столяренко
29
Горбатюк
27
Молодцов
70
Шевчук
34
Сабитов
77
Андреев
77
Романенко
11
Дегтярев
27
Радченко
3-3-2-2
30
Песьяков
2
Жиров
4
Лазич
3
Гаджибеков
31
Зотов
42
Леонардо
7
Агаларов
25
Аруна
6
Эбесилио
10
Боли
28
Сердеров
77
Андреев
30
Трусевич
30
Трусевич
77
Андреев
34
Сабитов
24
Коротаев
24
Коротаев
34
Сабитов
77
Романенко
9
Муллин
9
Муллин
77
Романенко
10
Боли
10
Хадарцев
10
Хадарцев
10
Боли
25
Аруна
19
Мкртчян
19
Мкртчян
25
Аруна
28
Сердеров
9
Алмейда
9
Алмейда
28
Сердеров
Остались в запасе
Сокол
Анжи
7
Александр Перченок
ПВ
6
Дмитрий Борисов
ЦП
16
Артем Федоров
ВР
14
Иван Лозенков
ЦЗ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
1
Евгений Помазан
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
20
Амаду Мутари
ПП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Остались в запасе
7
Александр Перченок
ПВ
6
Дмитрий Борисов
ЦП
16
Артем Федоров
ВР
14
Иван Лозенков
ЦЗ
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
20
Амаду Мутари
ПП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Статистика матча Сокол - Анжи
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Локомотив
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