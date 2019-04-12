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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Кубань - Ангушт
Кубань - Ангушт: обзор матча 12 апреля 2019
Кубань
12.04.2019, пятница, 18:00
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 22 тур
1 : 0
Завершен
Ангушт
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Матчи команд
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Чайка-М
5 : 3
10.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Ангушт
1 : 0
03.10.2026
Победа
Информация о матче
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