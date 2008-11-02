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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Луч - Амкар-Пермь
Луч - Амкар-Пермь: обзор матча 02 ноября 2008
Луч
02.11.2008, воскресенье, 12:00
Россия. Премьер-лига, 27 тур
0 : 1
Завершен
Амкар-Пермь
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Статистика матча Луч - Амкар-Пермь
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Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
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0 : 1
26.09.2026
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Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Петтай
(Петрозаводск)
Помощники судьи:
И. Писанко (Новосибирск)
С. Барабаш (Ставрополь)
Делегат:
Г. Куличенков (Тула)
Стадион:
Динамо
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 11:45 (прямая)
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