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Расписание матчей
Англия. Кубок
Эвертон - Ротерхэм
Эвертон - Ротерхэм: обзор матча 09 января 2021
Эвертон
09.01.2021, суббота, 15:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
2 : 1
Завершен
Ротерхэм
9'
Д. Тосун
93'
А. Дукуре
56'
M. Olosunde
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Эвертон - Ротерхэм
106'
Желтая карточка
Д. Херст
Замена
Н. Нкунку
️️️️
Х. Родригес
95'
ГОЛ! 2:1!
А. Дукуре
Пас отдал
Х. Родригес
93'
91'
Замена
B. Jones
️️️️
M. Olosunde
83'
Замена
T. Clarke
️️️️
У. Хардинг
77'
Замена
Д. Херст
️️️️
М. Смит
76'
Замена
Ф. Джозефзун
️️️️
Д. Линдси
67'
Замена
К. Вассел
️️️️
М. Крукс
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
Т. Дэвис
66'
Замена
Й. Мина
️️️️
Л. Динь
66'
Замена
Бернард
️️️️
Э. Гордон
61'
Замена
А. Дукуре
️️️️
А. Ивоби
61'
56'
ГОЛ! 1:1!
M. Olosunde
ГОЛ! 1:0!
Д. Тосун
Пас отдал
Э. Гордон
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Робин Ольсен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
22
Том Дэвис
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Ротерхэм
31
Джамал Блэкмэн
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
2
Angus MacDonald
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
25
Мэтт Крукс
ЦП
29
Джейми Линдси
ЦП
4
Даниэль Барласер
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
14
Майкл Смит
ЦФ
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
4
Matthew Olosunde
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Эвертон
1
Йонас Лоссль
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Эллис Симмс
ЦФ
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
31
Джош Викерс
ВР
16
Кертис Тилт
ЦЗ
2
Billy Jones
ЦФ
15
Trevor Clarke
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
9
Кайл Вассел
ЦФ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
19
Микель Миллер
ЦФ
4-2-3-1
1
Ольсен
12
Динь
4
Годфри
5
Кин
23
Коулмен
22
Дэвис
20
Гомеш
17
Ивоби
23
Родригес
17
Гордон
23
Тосун
3-4-3
31
Блэкмэн
6
Вуд
2
45
Хардинг
29
Линдси
4
Барласер
26
Уайлс
25
Крукс
4
20
14
Смит
23
Родригес
27
Нкунку
27
Нкунку
23
Родригес
12
Динь
22
Мина
22
Мина
12
Динь
17
Ивоби
6
Дукуре
6
Дукуре
17
Ивоби
22
Дэвис
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
22
Дэвис
17
Гордон
11
Бернард
11
Бернард
17
Гордон
4
2
2
4
45
Хардинг
15
15
45
Хардинг
14
Смит
15
Херст
15
Херст
14
Смит
25
Крукс
9
Вассел
9
Вассел
25
Крукс
29
Линдси
8
Джозефзун
8
Джозефзун
29
Линдси
Остались в запасе
Эвертон
Ротерхэм
9
Эллис Симмс
ЦФ
1
Йонас Лоссль
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Виктор Йоханссон
ВР
31
Джош Викерс
ВР
16
Кертис Тилт
ЦЗ
19
Микель Миллер
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
9
Эллис Симмс
ЦФ
1
Йонас Лоссль
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
Остались в запасе
1
Виктор Йоханссон
ВР
31
Джош Викерс
ВР
16
Кертис Тилт
ЦЗ
19
Микель Миллер
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Эвертон - Ротерхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
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