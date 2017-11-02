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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лион - Эвертон
Лион - Эвертон: обзор матча 02 ноября 2017
Лион
02.11.2017, четверг, 21:00
Лига Европы, группа E, 4 тур
3 : 0
Завершен
Эвертон
68'
Б. Траоре
76'
У. Ауа
88'
М. Депай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Эвертон
ГОЛ! 3:0!
М. Депай
Пас отдал
Д. Ферри
88'
Желтая карточка
У. Ауа
85'
80'
Вторая желтая
М. Шнейдерлен
Желтая карточка
Рафаэл
78'
ГОЛ! 2:0!
У. Ауа
Пас отдал
М. Депай
76'
ГОЛ! 1:0!
Б. Траоре
68'
57'
Желтая карточка
М. Шнейдерлен
7'
Желтая карточка
К. Мартина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
2
Рафаэл
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
10
Набиль Фекир
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
12
Аарон Леннон
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
9
Мариано Диас
ЦФ
Эвертон
1
Жоэль
ВР
17
Мухамед Бешич
ОП
18
Дэви Классен
АП
10
Никола Влашич
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
3-1-3-1
1
Лопеш
2
Рафаэл
6
Марсело
4
Дьякаби
29
Тусар
70
Корне
10
Фекир
11
Траоре
10
Депай
4-2-1-1-1
1
Пикфорд
27
Холгейт
5
Уилльямс
15
Мартина
3
Кенни
5
Гуйе
14
Шнейдерлен
12
Леннон
10
Сигурдссон
11
Лукман
Остались в запасе
Лион
Эвертон
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
18
Дэви Классен
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
1
Жоэль
ВР
17
Мухамед Бешич
ОП
10
Никола Влашич
АП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
9
Мариано Диас
ЦФ
Остались в запасе
18
Дэви Классен
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
1
Жоэль
ВР
17
Мухамед Бешич
ОП
10
Никола Влашич
АП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Лион - Эвертон
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Групама Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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