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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Хаддерсфилд Таун - Эвертон
Хаддерсфилд Таун - Эвертон: обзор матча 24 августа 2021
Хаддерсфилд Таун
24.08.2021, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
1 : 2
Завершен
Эвертон
45'
Т. Лис
26'
А. Ивоби
80'
Э. Таунсенд
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Хаддерсфилд Таун - Эвертон
90'
+6
Желтая карточка
А. Бегович
Желтая карточка
М. Сарр
81'
Замена
Д. Корома
️️️️
С. Хай
81'
80'
ГОЛ! 1:2!
Э. Таунсенд
Пас отдал
А. Гомеш
76'
Замена
Д. Грей
️️️️
Н. Нкунку
Замена
О. Тертон
️️️️
Д. Синани
69'
Замена
Л. О'Брайен
️️️️
Т. Лис
69'
64'
Замена
Л. Динь
️️️️
Т. Дэвис
Желтая карточка
С. Томас
60'
59'
Красная карточка
М. Кен
57'
Замена
А. Гомеш
️️️️
Д. Брэнтуэйт
ГОЛ! 1:1!
Т. Лис
Пас отдал
С. Томас
45'
26'
ГОЛ! 0:1!
А. Ивоби
Пас отдал
Т. Дэвис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
12
Том Лис
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
21
Ли Николлс
ЦФ
7
Сорба Томас
ЦФ
50
Alex Vallejo
ЦФ
7
Скотт Хай
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
22
Том Дэвис
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
5
Жан-Филипп Гбамен
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Хаддерсфилд Таун
1
Райан Шофилд
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
27
Льюис О'Брайен
ЦП
13
Джон Расселл
ЦП
17
Роландо Ааронс
ЦП
20
Олли Тертон
ЦФ
37
Джош Корома
ЦФ
Эвертон
22
Эндрю Лонерган
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
4-2-5
15
Тоффоло
5
Пирсон
23
Сарр
12
Лис
14
Холмс
10
Синани
7
Томас
22
Кэмпбелл
7
Хай
50
21
Николлс
3-2-1-2-2
31
Бегович
27
Холгейт
5
Кин
4
Брэнтуэйт
3
Кенни
27
Нкунку
22
Дэвис
25
Таунсенд
17
Ивоби
5
Гбамен
9
Кен
12
Лис
27
О'Брайен
27
О'Брайен
12
Лис
10
Синани
20
Тертон
20
Тертон
10
Синани
7
Хай
37
Корома
37
Корома
7
Хай
22
Дэвис
12
Динь
12
Динь
22
Дэвис
4
Брэнтуэйт
20
Гомеш
20
Гомеш
4
Брэнтуэйт
27
Нкунку
10
Грей
10
Грей
27
Нкунку
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Эвертон
1
Райан Шофилд
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
13
Джон Расселл
ЦП
17
Роландо Ааронс
ЦП
Главный тренер
Ян Зиверт
22
Эндрю Лонерган
ВР
22
Йерри Мина
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
1
Райан Шофилд
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
13
Джон Расселл
ЦП
17
Роландо Ааронс
ЦП
Остались в запасе
22
Эндрю Лонерган
ВР
22
Йерри Мина
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
Главный тренер
Ян Зиверт
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Эвертон
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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