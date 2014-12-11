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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Эвертон - Краснодар
Эвертон - Краснодар: обзор матча 11 декабря 2014
Эвертон
11.12.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, группа H, 6 тур
0 : 1
Завершен
Краснодар
30'
Р. Лаборде
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Краснодар
90'
Замена
А. Агеев
️️️️
Жоаозиньо
Замена
Г. Джонс
️️️️
Т. Браунинг
89'
80'
Желтая карточка
Р. Сигурдссон
Замена
К. Лонг
️️️️
К. МакАлени
79'
72'
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
Р. Лаборде
Желтая карточка
С. Пиенаар
59'
Желтая карточка
А. Коне
42'
30'
ГОЛ! 0:1!
Р. Лаборде
Замена
К. Доуэлл
️️️️
К. Атсу
10'
Травма
К. Атсу
8'
2'
Желтая карточка
А. Гранквист
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Жоэль
ВР
29
Люк Гарбатт
ЛЗ
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
20
Стивен Пиенаар
(К)
ЛП
30
Кристиан Атсу
ЛВ
18
Гарет Бэрри
ОП
10
Конор МакАлени
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
17
Виталий Калешин
ЛЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
(К)
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
10
Маурисио Перейра
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
2
Марат Измайлов
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Эвертон
45
Расселл Гриффитс
ВР
2
Гетин Джонс
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
8
Джо Уилльямс
ЦП
8
Конор Грант
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
24
Крис Лонг
ЦФ
Краснодар
78
Денис Кавлинов
ВР
15
Дмитрий Кузьмичёв
ЦЗ
77
Максим Старков
ЦЗ
81
Евгений Нестеренко
ЦЗ
2
Дмитрий Новак
ЦЗ
76
Александр Агеев
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
4-1-3-1-1
1
Жоэль
16
Овьедо
21
Алькарас
3
Браунинг
29
Гарбатт
18
Бэрри
20
Пиенаар
4
Ледсон
10
МакАлени
30
Атсу
2
Коне
4-5-1
88
Синицын
98
Петров
6
Сигурдссон
4
Гранквист
17
Калешин
2
Измайлов
10
Перейра
21
Лаборде
18
Газинский
22
Жоаозиньо
14
Вандерсон
30
Атсу
26
Доуэлл
26
Доуэлл
30
Атсу
3
Браунинг
2
Джонс
2
Джонс
3
Браунинг
10
МакАлени
24
Лонг
24
Лонг
10
МакАлени
22
Жоаозиньо
76
Агеев
76
Агеев
22
Жоаозиньо
21
Лаборде
18
Бурмистров
18
Бурмистров
21
Лаборде
Остались в запасе
Эвертон
Краснодар
45
Расселл Гриффитс
ВР
8
Джо Уилльямс
ЦП
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
8
Конор Грант
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
15
Дмитрий Кузьмичёв
ЦЗ
77
Максим Старков
ЦЗ
81
Евгений Нестеренко
ЦЗ
2
Дмитрий Новак
ЦЗ
78
Денис Кавлинов
ВР
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
45
Расселл Гриффитс
ВР
8
Джо Уилльямс
ЦП
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
8
Конор Грант
ЦП
Остались в запасе
15
Дмитрий Кузьмичёв
ЦЗ
77
Максим Старков
ЦЗ
81
Евгений Нестеренко
ЦЗ
2
Дмитрий Новак
ЦЗ
78
Денис Кавлинов
ВР
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Эвертон - Краснодар
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Ковач
(Кареи)
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 22:55 (прямая)
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