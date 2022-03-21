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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Ессентуки - Анжи
Ессентуки - Анжи: обзор матча 21 марта 2022
Ессентуки
21.03.2022, понедельник, 13:00
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 22 тур
0 : 0
Завершен
Анжи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ессентуки - Анжи
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ессентуки
Россия. Вторая лига. Группа 1, 26 тур
Ессентуки
0 : 3
29.04.2023
Биолог-Новокубанск
Россия. Вторая лига. Группа 1, 25 тур
Ротор
3 : 0
22.04.2023
Ессентуки
Россия. Вторая лига. Группа 1, 24 тур
Ессентуки
0 : 3
14.04.2023
Спартак-Нальчик
Россия. Вторая лига. Группа 1, 23 тур
Форте
14 : 0
08.04.2023
Ессентуки
Россия. Вторая лига. Группа 1, 22 тур
Ессентуки
0 : 3
31.03.2023
Машук-КМВ
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Стадион:
Ессентуки-Арена
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Анжи
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