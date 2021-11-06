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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Спартак-2
Енисей - Спартак-2: обзор матча 06 ноября 2021
Енисей
06.11.2021, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, 21 тур
2 : 1
Завершен
Спартак-2
37'
А. Зотов
83'
А. Саная (П)
15'
Д. Петрунин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Спартак-2
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Саная
83'
Замена
А. Канаплин
️️️️
Н. Раздорских
80'
75'
Замена
М. Лайкин
️️️️
Н. Ходорченко
75'
Замена
Д. Шайхтдинов
️️️️
А. Воропаев
74'
Замена
И. Муминов
️️️️
Д. Маркитесов
68'
Вторая желтая
В. Шитов
Замена
А. Масловский
️️️️
М. Сухомлинов
60'
Желтая карточка
В. Кичин
57'
Замена
Х. Феррейра
️️️️
Е. Песиков
46'
43'
Желтая карточка
В. Шитов
ГОЛ! 1:1!
А. Зотов
37'
Желтая карточка
А. Зотов
25'
Желтая карточка
М. Сухомлинов
15'
15'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Петрунин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
9
Евгений Песиков
ЛВ
21
Никита Раздорских
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
32
Анзор Саная
ЦФ
Главный тренер
Виктор Тренев
Спартак-2
1
Тимур Акмурзин
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
23
Никита Ходорченко
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
17
Виталий Шитов
ПВ
9
Степан Оганесян
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
33
Александр Масловский
ЛЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
14
Сергей Чибисов
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
18
Александр Надольский
АП
8
Александр Канаплин
ЦФ
75
Андрей Окладников
ЦФ
Спартак-2
1
Антон Шитов
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
10
Аслан Муталиев
ЛВ
83
Максим Лайкин
ОП
27
Ильяс Муминов
ЦП
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
4-4-1-1
1
Опарин
33
Сухомлинов
2
Кичин
42
Лапшов
13
Марков
21
Раздорских
21
Зотов
8
Иванов
10
Комков
9
Песиков
32
Саная
4-1-1-3-1
1
Акмурзин
23
Ходорченко
14
Агапов
3
Петрунин
36
Воропаев
6
Сунгатулин
8
Маркитесов
9
Оганесян
7
Шильцов
17
Шитов
73
Шитов
33
Сухомлинов
33
Масловский
33
Масловский
33
Сухомлинов
9
Песиков
33
Феррейра
33
Феррейра
9
Песиков
21
Раздорских
8
Канаплин
8
Канаплин
21
Раздорских
36
Воропаев
43
Шайхтдинов
43
Шайхтдинов
36
Воропаев
23
Ходорченко
83
Лайкин
83
Лайкин
23
Ходорченко
8
Маркитесов
27
Муминов
27
Муминов
8
Маркитесов
Остались в запасе
Енисей
Спартак-2
14
Сергей Чибисов
ПЗ
18
Александр Надольский
АП
22
Дмитрий Ребров
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
64
Олег Ланин
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Виктор Тренев
10
Аслан Муталиев
ЛВ
1
Антон Шитов
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Остались в запасе
14
Сергей Чибисов
ПЗ
18
Александр Надольский
АП
22
Дмитрий Ребров
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
64
Олег Ланин
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
75
Андрей Окладников
ЦФ
Остались в запасе
10
Аслан Муталиев
ЛВ
1
Антон Шитов
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
Главный тренер
Виктор Тренев
Главный тренер
Евгений Бушманов
Статистика матча Енисей - Спартак-2
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Информация о матче
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