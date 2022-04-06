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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Оренбург
Енисей - Оренбург: обзор матча 06 апреля 2022
Енисей
06.04.2022, среда, 15:00
Россия. ФНЛ, 31 тур
1 : 2
Завершен
Оренбург
49'
А. Окладников
39'
В. Кичин (АГ)
86'
А. Миронов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Енисей - Оренбург
87'
Замена
Н. Прудников
️️️️
Д. Фамейе
87'
Замена
М. Сиваков
️️️️
К. Капленко
86'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Миронов
78'
Замена
️️️️
В. Обухов
Замена
А. Ломакин
️️️️
Е. Иванов
78'
59'
Замена
Ю. Ковалев
️️️️
А. Корян
Желтая карточка
И. Молтенинов
58'
ГОЛ! 1:1!
А. Окладников
49'
Замена
А. Масловский
️️️️
П. Шакуро
46'
Замена
И. Молтенинов
️️️️
А. Канаплин
46'
39'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
В. Кичин
35'
Желтая карточка
Р. Гойкович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
8
Александр Канаплин
ЦФ
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
55
Кирилл Капленко
ЦП
8
Алексей Миронов
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
13
Владимир Обухов
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
31
Аркадий Желнин
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
10
Расул Гыстаров
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
32
Анзор Саная
ЦФ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Оренбург
1
Евгений Гошев
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
11
Артем Шаболин
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
11
Николай Прудников
ЦФ
4-1-3-2
1
Опарин
2
Кичин
33
Феррейра
90
Шакуро
22
Бевеев
64
Ланин
21
Зотов
8
Иванов
21
Раздорских
75
Окладников
8
Канаплин
4-1-2-1-2
1
Кеняйкин
15
Эктов
2
Печенин
3
Гойкович
2
Полуяхтов
8
Аюпов
55
Капленко
8
Миронов
77
Корян
7
Фамейе
13
Обухов
90
Шакуро
33
Масловский
33
Масловский
90
Шакуро
8
Иванов
90
Ломакин
90
Ломакин
8
Иванов
8
Канаплин
84
Молтенинов
84
Молтенинов
8
Канаплин
55
Капленко
3
Сиваков
3
Сиваков
55
Капленко
77
Корян
17
Ковалев
17
Ковалев
77
Корян
7
Фамейе
11
Прудников
11
Прудников
7
Фамейе
Остались в запасе
Енисей
Оренбург
22
Дмитрий Ребров
ВР
31
Аркадий Желнин
ВР
42
Иван Лапшов
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
19
Никита Глушков
ЛВ
32
Анзор Саная
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
1
Евгений Гошев
ВР
12
Андрей Малых
ПЗ
11
Артем Шаболин
АП
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
22
Дмитрий Ребров
ВР
31
Аркадий Желнин
ВР
42
Иван Лапшов
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
19
Никита Глушков
ЛВ
32
Анзор Саная
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
12
Андрей Малых
ПЗ
11
Артем Шаболин
АП
Главный тренер
Вадим Гаранин
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Енисей - Оренбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Помощники судьи:
Дмитрий Сафьян (Москва)
Илья Елеференко (Москва)
Делегат:
Игорь Крапивко (Московская область)
Инспектор:
Юрий Князев (Рыльск)
Стадион:
Манеж "Футбол-Арена "Енисей"
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