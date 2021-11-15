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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Сан-Марино - Англия
Сан-Марино - Англия: обзор матча 15 ноября 2021
Сан-Марино
15.11.2021, понедельник, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 10 тур
0 : 10
Завершен
Англия
6'
Г. Магуайр
15'
Ф. Фаббри (АГ)
27'
Г. Кейн (П)
32'
Г. Кейн
39'
Г. Кейн (П)
42'
Г. Кейн
58'
Э. Смит-Роу
69'
Т. Мингс
78'
Т. Абрахам
79'
Б. Сака
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Марино - Англия
Замена
Д. Конти
️️️️
Ф. Фаббри
81'
79'
ГОЛ! 0:10!
Б. Сака
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
78'
ГОЛ! 0:9!
Т. Абрахам
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
Замена
А. Грандони
️️️️
Л. Лунадеи
74'
73'
Желтая карточка
Т. Абрахам
73'
Замена
Д. Стоунз
️️️️
Э. Смит-Роу
69'
ГОЛ! 0:8!
Т. Мингс
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
63'
Замена
Р. Джеймс
️️️️
Г. Кейн
58'
ГОЛ! 0:7!
Э. Смит-Роу
Пас отдал
Т. Абрахам
Желтая карточка
М. Баттистини
54'
46'
Замена
Т. Абрахам
️️️️
Ф. Фоден
46'
Замена
К. Галлахер
️️️️
К. Филлипс
Замена
А. Голинуччи
️️️️
Х. Хирш
46'
Замена
М. Витаиоли
️️️️
Ф. Томаззини
46'
Замена
Л. Ченсони
️️️️
А. Д'Аддарио
46'
46'
Замена
Б. Чилвел
️️️️
Г. Магуайр
42'
ГОЛ! 0:6!
Г. Кейн
39'
ГОЛ с пенальти! 0:5!
Г. Кейн
Желтая карточка
А. Д'Аддарио
38'
32'
ГОЛ! 0:4!
Г. Кейн
Пас отдал
Э. Смит-Роу
27'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Г. Кейн
Желтая карточка
Ф. Томаззини
16'
15'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Ф. Фаббри
6'
ГОЛ! 0:1!
Г. Магуайр
Пас отдал
Ф. Фоден
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Марино
23
Элиа Бенедеттини
ВР
6
Данте Росси
ЛЗ
4
Филиппо Фаббри
ЦЗ
21
Мануэль Баттистини
ПЗ
5
Лоренцо Лунадеи
ЦП
2
Алессандро Д'Аддарио
ЦП
22
Марчелло Муларони
ЦП
9
Никола Нанни
ЦФ
21
Фабио Томаззини
ЦФ
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
17
Хосе Хирш
ЦФ
Главный тренер
Франко Варрелла
Англия
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
6
Гарри Магуайр
ЦЗ
16
Конор Коди
ЦЗ
15
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
7
Фил Фоден
ЛВ
14
Калвин Филлипс
ОП
10
Джуд Беллингем
ЦП
0
Эмиль Смит-Роу
АП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Сан-Марино
0
Eugenio Marconi
ВР
12
Симоне Бенедеттини
ВР
15
Джакомо Конти
ЦЗ
23
Андреа Грандони
ЦЗ
17
Давид Томаззини
ЦП
14
Лука Чеккароли
ЦП
23
Микаэль Баттистини
ЦП
17
Алессандро Голинуччи
ЦП
15
Кевин Дзондзини
ЦП
22
Томмазо Дзафферани
ПП
19
Лука Ченсони
ЦФ
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
Англия
13
Сэм Джонстон
ВР
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Бен Чилвел
ЛЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
24
Конор Галлахер
ЦП
11
Тэмми Абрахам
ЦФ
3-3-4
23
Бенедеттини
6
Росси
4
Фаббри
21
Баттистини
5
Лунадеи
2
Д'Аддарио
22
Муларони
9
Нанни
17
Хирш
8
Голинуччи
21
Томаззини
4-1-1-3-1
13
Рэмсдейл
2
Александер-Арнольд
16
Коди
15
Мингс
6
Магуайр
14
Филлипс
10
Беллингем
7
Сака
0
Смит-Роу
7
Фоден
9
Кейн
4
Фаббри
15
Конти
15
Конти
4
Фаббри
5
Лунадеи
23
Грандони
23
Грандони
5
Лунадеи
17
Хирш
17
Голинуччи
17
Голинуччи
17
Хирш
2
Д'Аддарио
19
Ченсони
19
Ченсони
2
Д'Аддарио
21
Томаззини
7
Витаиоли
7
Витаиоли
21
Томаззини
6
Магуайр
3
Чилвел
3
Чилвел
6
Магуайр
0
Смит-Роу
5
Стоунз
5
Стоунз
0
Смит-Роу
9
Кейн
24
Джеймс
24
Джеймс
9
Кейн
14
Филлипс
24
Галлахер
24
Галлахер
14
Филлипс
7
Фоден
11
Абрахам
11
Абрахам
7
Фоден
Остались в запасе
Сан-Марино
Англия
0
Eugenio Marconi
ВР
12
Симоне Бенедеттини
ВР
17
Давид Томаззини
ЦП
14
Лука Чеккароли
ЦП
23
Микаэль Баттистини
ЦП
15
Кевин Дзондзини
ЦП
22
Томмазо Дзафферани
ПП
Главный тренер
Франко Варрелла
13
Сэм Джонстон
ВР
1
Джордан Пикфорд
ВР
2
Кайл Уокер
ПЗ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Остались в запасе
0
Eugenio Marconi
ВР
12
Симоне Бенедеттини
ВР
17
Давид Томаззини
ЦП
14
Лука Чеккароли
ЦП
23
Микаэль Баттистини
ЦП
15
Кевин Дзондзини
ЦП
22
Томмазо Дзафферани
ПП
Остались в запасе
13
Сэм Джонстон
ВР
1
Джордан Пикфорд
ВР
2
Кайл Уокер
ПЗ
Главный тренер
Франко Варрелла
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Статистика матча Сан-Марино - Англия
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сан-Марино
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Англия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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