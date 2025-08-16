Ондуа станцевал под песни Хабиба и группы «Блестящие»

Камерунец Ондуа, игравший с флагом России на ЧМ-2022, входит в шорт-лист клуба РПЛ

«Типичная русофобия, дискриминация по национальному признаку». Депутат Свищев – о проблемах Ондуа в «Ганновере»

В «Ганновере» объяснили, почему россиянин Ондуа не играет за клуб

В Германии раскрыли причину конфликта россиянина Ондуа с «Ганновером»