Энерги - Ганновер-96: онлайн-трансляция 16 августа 2025

Энерги
16.08.2025, суббота, 19:00
Германия. Кубок, 1 раунд
- : -
Не начался
Ганновер-96
Матч Личные встречи
Статистика матча Энерги - Ганновер-96
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Энерги
Ганновер-96
Ондуа станцевал под песни Хабиба и группы «Блестящие»
9 марта 2023, 21:28
Камерунец Ондуа, игравший с флагом России на ЧМ-2022, входит в шорт-лист клуба РПЛ
8 марта 2023, 14:35
«Типичная русофобия, дискриминация по национальному признаку». Депутат Свищев – о проблемах Ондуа в «Ганновере»
7 марта 2023, 14:34
1
В «Ганновере» объяснили, почему россиянин Ондуа не играет за клуб
7 марта 2023, 12:26
2
В Германии раскрыли причину конфликта россиянина Ондуа с «Ганновером»
6 марта 2023, 23:13
Кубок Германии. «Бавария» выиграла у «Энерги» и прошла в 1/16 финала турнира
12 августа 2019, 23:48
2
«Энерги» вышел в третью лигу Германии. Фанаты клуба устроили шествие в одежде ку-клукс-клана
29 мая 2018, 01:14
1
Германия. Кубок
Германия. Кубок, 1 раунд
Пирмазенс
- : -
16.08.2025
Гамбург
Германия. Кубок, 1 раунд
Берлинер Динамо
- : -
16.08.2025
Бохум
Германия. Кубок, 1 раунд
Зандхаузен
- : -
16.08.2025
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1 раунд
Хемелинген
- : -
16.08.2025
Вольфсбург
Германия. Кубок, 1 раунд
Айнтрахт
- : -
16.08.2025
Санкт-Паули
Германия. Кубок, 1 раунд
Пирмазенс
- : -
16.08.2025
Гамбург
Германия. Кубок, 1 раунд
Берлинер Динамо
- : -
16.08.2025
Бохум
Германия. Кубок, 1 раунд
Зандхаузен
- : -
16.08.2025
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1 раунд
Хемелинген
- : -
16.08.2025
Вольфсбург
Германия. Кубок, 1 раунд
Айнтрахт
- : -
16.08.2025
Санкт-Паули
Последние матчи
Энерги
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Фортуна
0 : 2
09.08.2025
Ганновер-96
Германия. Третья Лига, 2 тур
Швайнфурт 05
0 : 2
08.08.2025
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Ганновер-96
1 : 0
03.08.2025
Кайзерслаутерн
Германия. Третья Лига, 1 тур
Энерги
3 : 3
02.08.2025
Саарбрюккен
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Герта
1 : 1
18.05.2025
Ганновер-96
Германия. Третья Лига, 2 тур
Швайнфурт 05
0 : 2
08.08.2025
Энерги
Германия. Третья Лига, 1 тур
Энерги
3 : 3
02.08.2025
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 38 тур
Энерги
1 : 4
17.05.2025
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 37 тур
Ганза
1 : 3
10.05.2025
Энерги
Германия. Третья Лига, 36 тур
Энерги
2 : 4
04.05.2025
Вальдхоф Мангейм
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Фортуна
0 : 2
09.08.2025
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Ганновер-96
1 : 0
03.08.2025
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Герта
1 : 1
18.05.2025
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Ганновер-96
1 : 1
11.05.2025
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Ульм 1846
1 : 2
03.05.2025
Ганновер-96
