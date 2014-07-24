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Шамахы - Эльфсборг
Шамахы - Эльфсборг: обзор матча 24 июля 2014
Шамахы
24.07.2014, четверг, 20:00
Лига Европы, 2 раунд
0 : 1
Первый матч – 1 : 0
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
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Матчи команд
Шамахы
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Шамахы
- : -
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16.10.2026
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22.11.2026
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2 : 2
27.10.2026
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0 : 0
23.10.2026
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18.10.2026
Эльфсборг
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