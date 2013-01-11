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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Эфиопия - Танзания
Эфиопия - Танзания: обзор матча 11 января 2013
Эфиопия
11.01.2013, пятница, 18:45
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Танзания
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Эфиопия - Танзания
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эфиопия
Товарищеские матчи. Сборные
Эфиопия
1 : 1
09.06.2026
Малави
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Буркина-Фасо
3 : 1
12.10.2025
Эфиопия
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Эфиопия
1 : 0
08.10.2025
Гвинея-Бисау
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Сьерра-Леоне
2 : 0
09.09.2025
Эфиопия
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 7 тур
Египет
2 : 0
05.09.2025
Эфиопия
Танзания
Товарищеские матчи. Сборные
Танзания
0 : 0
09.06.2026
Руанда
Товарищеские матчи. Сборные
Танзания
0 : 0
05.06.2026
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные
Макао
0 : 6
29.03.2026
Танзания
Кубок африканских наций, 1/8 финала
Марокко
1 : 0
04.01.2026
Танзания
Кубок африканских наций, 3 тур
Танзания
1 : 1
30.12.2025
Тунис
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Танзания
Танзания – Уганда: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.43
4 июня
Стали известны еще три участника плей-офф Кубка Африки
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2025.10.13 09:40
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2025.09.10 09:30
Сборная России отказалась от участия в чемпионате Южной Африки
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Россия может сыграть с Эфиопией и еще одной южноамериканской сборной
2025.09.10 09:30
Кубок Африки. Камерун и Буркина-Фасо вышли в плей-офф
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Кубок Африки. Камерун разгромил Эфиопию, Экамби и Абубакар оформили по дублю
2022.01.13 20:55
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Кубок Африки. Сборная Кабо-Верде обыграла Эфиопию
2022.01.10 00:29
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Главный арбитр матча Кот-д'Ивуар – Эфиопия потерял сознание за десять минут до конца игры
2021.03.30 22:59
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Танзания – Уганда: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.43
4 июня
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2025.12.30 22:10
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2025.06.22 12:01
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Стало известно, почему сборная России не сыграет с Танзанией
2025.03.11 13:50
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