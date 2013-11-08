Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Тун - Динамо К
Тун - Динамо К: обзор матча 08 ноября 2013
Тун
08.11.2013, пятница, 00:05
Лига Европы, группа G, 4 тур
0 : 2
Завершен
Динамо К
27'
Л. Шинкель (АГ)
68'
А. Ярмоленко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тун - Динамо К
89'
Желтая карточка
А. Ярмоленко
88'
Замена
Е. Макаренко
️️️️
О. Гусев
Желтая карточка
Л. Дзуффи
78'
Замена
Л. Дзуффи
️️️️
А. Виттвер
74'
Замена
М. Шнойвли
️️️️
Кассио
70'
Замена
Н. Феррейра
️️️️
К. Шнойвли
69'
68'
ГОЛ! 0:2!
А. Ярмоленко
60'
Замена
Д. Вида
️️️️
А. Драгович
57'
Желтая карточка
О. Вукоевич
46'
Замена
О. Вукоевич
️️️️
С. Сидорчук
42'
Желтая карточка
А. Драгович
Желтая карточка
К. Шнойвли
42'
32'
Желтая карточка
С. Сидорчук
27'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Л. Шинкель
17'
Вторая желтая
Д. Мбокани
16'
Желтая карточка
Д. Мбокани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тун
91
Гийом Февр
ВР
28
Андреас Виттвер
ЛЗ
26
Томас Райнманн
ЦЗ
3
Лукас Шинкель
ЦЗ
22
Бенджамин Люти
ПЗ
20
Кристиан Шнойвли
ЛП
35
Секу Саного Жуниор
ОП
17
Деннис Хедигер
(К)
ОП
16
Кассио
ПП
9
Берат Садик
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Динамо К
1
Александр Шовковский
(К)
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
20
Олег Гусев
ЛВ
8
Сергей Сидорчук
ОП
44
Мигель Велозу
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Тун
22
Давид Мосер
ВР
27
Энрико Скиринци
ЛЗ
8
Михаэль Зигфрид
ЦЗ
21
Нельсон Феррейра
ЦП
32
Матье Саламан
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
15
Марко Шнойвли
ЦФ
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
4-2-2-2
91
Февр
28
Виттвер
26
Райнманн
3
Шинкель
22
Люти
35
Жуниор
17
Хедигер
20
Шнойвли
16
Кассио
77
Мартинес
9
Садик
4-2-1-2-1
1
Шовковский
21
Данило Силва
15
Драгович
34
Хачериди
14
Тремулинас
8
Сидорчук
44
Велозу
20
Бельханда
7
Ярмоленко
20
Гусев
70
Мбокани
20
Шнойвли
21
Феррейра
21
Феррейра
20
Шнойвли
28
Виттвер
7
Дзуффи
7
Дзуффи
28
Виттвер
16
Кассио
15
Шнойвли
15
Шнойвли
16
Кассио
15
Драгович
21
Вида
21
Вида
15
Драгович
8
Сидорчук
5
Вукоевич
5
Вукоевич
8
Сидорчук
20
Гусев
8
Макаренко
8
Макаренко
20
Гусев
Остались в запасе
Тун
Динамо К
8
Михаэль Зигфрид
ЦЗ
32
Матье Саламан
ЦП
22
Давид Мосер
ВР
27
Энрико Скиринци
ЛЗ
Главный тренер
Урс Фишер
35
Максим Коваль
ВР
90
Роман Безус
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Остались в запасе
8
Михаэль Зигфрид
ЦЗ
32
Матье Саламан
ЦП
22
Давид Мосер
ВР
27
Энрико Скиринци
ЛЗ
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
90
Роман Безус
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Олег Блохин
Статистика матча Тун - Динамо К
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Тун
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
- : -
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Лига конференций, 2 тур
Тун
0 : 1
22.10.2026
Хайдук
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Арена Тун
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 23:55 (прямая)
Новости команд
Все
Тун
Динамо К
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Лига Конференций: шансы «Туна» и «Хартса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Кривбасс» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Кривбасса» и «Динамо Киев» на победу в матче 11 тура
1 ноября
Лига Конференций: шансы «Туна» и «Хартса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Туна» и «Хайдука Сплит» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Тун» – «Лех»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
26 августа
«Лех» – «Тун»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
19 августа
«Викингур» – «Тун»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027
12 августа
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Кривбасс» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Кривбасса» и «Динамо Киев» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Динамо Киев» – «Кудровка»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+