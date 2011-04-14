Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Брага - Динамо К
Брага - Динамо К: обзор матча 14 апреля 2011
Брага
14.04.2011, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/4 финала
0 : 0
Завершен
Динамо К
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брага - Динамо К
Замена
Э. Барбоза
️️️️
Лима
Вторая желтая
Г. Попов
Желтая карточка
Г. Попов
Замена
М. Моссоро
️️️️
А. Мейонг-Зе
Замена
Д. Гармаш
️️️️
А. Кравец
Желтая карточка
О. Гусев
Замена
Л. Алмейда
️️️️
Е. Хачериди
Желтая карточка
Вандиньо
Желтая карточка
Е. Хачериди
Желтая карточка
У. Виана
Красная карточка
П. Сезар
15'
Желтая карточка
А. Кравец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Артур
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
3
Паулао
ЦЗ
88
Вандиньо
ЦЗ
9
Пауло Сезар
ПЗ
9
Лима
ЛВ
45
Уго Виана
ЦП
27
Куштодиу
ЦП
30
Леонардо Салино
АП
30
Алан
ПВ
30
Альберт Мейонг-Зе
ЦФ
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
24
Юссуф
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
7
Андрей Ярмоленко
ЛП
26
Роман Еременко
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
0
Артем Милевский
ЦФ
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Брага
23
Криштиану
ВР
43
Дани
ЦЗ
3
Анибал Капела
ЦЗ
19
Джозеф Питерсон
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦП
89
Жозе Педру
ЦФ
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
30
Бадр Эль Каддури
ЛЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
3
Бетао
ЦЗ
19
Денис Гармаш
АП
10
Роман Зозуля
ЦФ
4-2-3-1
1
Артур
28
Силвиу
3
Паулао
88
Вандиньо
9
Пауло Сезар
45
Виана
27
Куштодиу
9
Лима
30
Салино
30
Алан
30
Мейонг-Зе
4-4-2
1
Шовковский
21
Данило Силва
24
Юссуф
34
Хачериди
3
Попов
20
Гусев
26
Еременко
5
Вукоевич
7
Ярмоленко
11
Кравец
0
Милевский
30
Мейонг-Зе
8
Моссоро
8
Моссоро
30
Мейонг-Зе
9
Лима
7
Барбоза
7
Барбоза
9
Лима
34
Хачериди
44
Алмейда
44
Алмейда
34
Хачериди
11
Кравец
19
Гармаш
19
Гармаш
11
Кравец
Остались в запасе
Брага
Динамо К
43
Дани
ЦЗ
23
Криштиану
ВР
19
Джозеф Питерсон
ЦП
89
Жозе Педру
ЦФ
3
Анибал Капела
ЦЗ
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
35
Максим Коваль
ВР
30
Бадр Эль Каддури
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
3
Бетао
ЦЗ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
43
Дани
ЦЗ
23
Криштиану
ВР
19
Джозеф Питерсон
ЦП
89
Жозе Педру
ЦФ
3
Анибал Капела
ЦЗ
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
30
Бадр Эль Каддури
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
3
Бетао
ЦЗ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Брага - Динамо К
2
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Стадион:
Брага Мунисипаль
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 22:50 (прямая)
Новости команд
Все
Брага
Динамо К
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Кривбасс» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Кривбасса» и «Динамо Киев» на победу в матче 11 тура
1 ноября
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Копенгаген» – «Брага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Эштрела» – «Брага»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
9 сентября
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Кривбасс» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Кривбасса» и «Динамо Киев» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Динамо Киев» – «Кудровка»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+