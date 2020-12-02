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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ювентус - Динамо К
Ювентус - Динамо К: обзор матча 02 декабря 2020
Ювентус
02.12.2020, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа G, 5 тур
3 : 0
Завершен
Динамо К
21'
Ф. Кьеза
57'
К. Роналду
66'
А. Мората
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Динамо К
90'
+2
Замена
Б. Леднев
️️️️
В. Цыганков
84'
Замена
А. Караваев
️️️️
В. Миколенко
81'
Желтая карточка
Н. Шапаренко
Замена
Артур
️️️️
Р. Бентанкур
76'
Замена
Д. Кулушевски
️️️️
Ф. Кьеза
76'
72'
Замена
Д. Гармаш
️️️️
В. Шепелев
72'
Замена
К. де Пена
️️️️
Ж. Родригес
72'
Замена
В. Супряга
️️️️
Б. Вербич
ГОЛ! 3:0!
А. Мората
Пас отдал
Ф. Кьеза
66'
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
А. Рэмзи
62'
Замена
Данило
️️️️
Л. Бонуччи
62'
ГОЛ! 2:0!
К. Роналду
Пас отдал
А. Мората
57'
27'
Желтая карточка
И. Забарный
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кьеза
Пас отдал
А. Сандро
21'
Желтая карточка
Р. Бентанкур
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
29
Уэстон МакКенни
ЦП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
19
Владимир Шепелев
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
7
Жерсон Родригес
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
7
Джанлука Фработта
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
12
Адриан Рабьо
ЦП
21
Деян Кулушевски
ЦП
6
Артур
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
29
Козимо Марко Да Грака
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
71
Денис Бойко
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
8
Тудор Балуцэ
ОП
31
Артем Шабанов
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
19
Денис Гармаш
АП
11
Клейтон
ПВ
20
Владислав Супряга
ЦФ
4-3-1-2
13
Щесны
26
Сандро
19
Бонуччи
28
Демирал
4
де Лигт
21
Рэмзи
30
Бентанкур
29
МакКенни
14
Кьеза
21
Мората
7
Роналду
4-3-2-1
1
Бущан
94
Кедзиора
6
Забарный
4
Попов
16
Миколенко
19
Шепелев
8
Сидорчук
10
Шапаренко
11
Цыганков
7
Вербич
7
Родригес
19
Бонуччи
13
Данило
13
Данило
19
Бонуччи
14
Кьеза
21
Кулушевски
21
Кулушевски
14
Кьеза
30
Бентанкур
6
Артур
6
Артур
30
Бентанкур
21
Рэмзи
10
Бернардески
10
Бернардески
21
Рэмзи
16
Миколенко
20
Караваев
20
Караваев
16
Миколенко
7
Родригес
14
де Пена
14
де Пена
7
Родригес
11
Цыганков
30
Леднев
30
Леднев
11
Цыганков
19
Шепелев
19
Гармаш
19
Гармаш
19
Шепелев
7
Вербич
20
Супряга
20
Супряга
7
Вербич
Остались в запасе
Ювентус
Динамо К
90
Маноло Портанова
АП
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
7
Хуан Куадрадо
ПП
29
Козимо Марко Да Грака
ЦФ
25
Карло Пинсольо
ВР
7
Джанлука Фработта
ЦЗ
12
Адриан Рабьо
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
8
Тудор Балуцэ
ОП
11
Клейтон
ПВ
35
Руслан Нещерет
ВР
71
Денис Бойко
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
90
Маноло Портанова
АП
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
7
Хуан Куадрадо
ПП
29
Козимо Марко Да Грака
ЦФ
25
Карло Пинсольо
ВР
7
Джанлука Фработта
ЦЗ
12
Адриан Рабьо
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Остались в запасе
8
Тудор Балуцэ
ОП
11
Клейтон
ПВ
35
Руслан Нещерет
ВР
71
Денис Бойко
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
Главный тренер
Андреа Пирло
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Ювентус - Динамо К
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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