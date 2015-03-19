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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо К - Эвертон
Динамо К - Эвертон: обзор матча 19 марта 2015
Динамо К
19.03.2015, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/8 финала
5 : 2
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Эвертон
20'
А. Ярмоленко
33'
Л. Теодорчик
35'
М. Велозу
55'
О. Гусев
75'
Антунеш
28'
Р. Лукаку
81'
Ф. Ягиелка
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Эвертон
90'
+4
Желтая карточка
М. Бешич
Желтая карточка
Антунеш
90'
+1
Замена
В. Калитвинцев
️️️️
О. Гусев
89'
Желтая карточка
А. Драгович
85'
Желтая карточка
С. Рыбалка
84'
84'
Желтая карточка
Р. Лукаку
81'
ГОЛ! 5:2!
Ф. Ягиелка
Пас отдал
Л. Бэйнс
76'
Замена
М. Бешич
️️️️
Д. МакКарти
ГОЛ! 5:1!
Антунеш
Пас отдал
С. Рыбалка
75'
Замена
А. Кравец
️️️️
Л. Теодорчик
73'
64'
Замена
Л. Осман
️️️️
К. Атсу
63'
Замена
А. Коне
️️️️
С. Нейсмит
Замена
В. Буяльский
️️️️
С. Сидорчук
63'
ГОЛ! 4:1!
О. Гусев
Пас отдал
С. Сидорчук
55'
ГОЛ! 3:1!
М. Велозу
35'
ГОЛ! 2:1!
Л. Теодорчик
Пас отдал
А. Ярмоленко
33'
28'
ГОЛ! 1:1!
Р. Лукаку
ГОЛ! 1:0!
А. Ярмоленко
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Александр Шовковский
(К)
ВР
5
Антунеш
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
20
Олег Гусев
ЛВ
37
Сергей Рыбалка
ОП
8
Сергей Сидорчук
ОП
44
Мигель Велозу
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
(К)
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
14
Стивен Нейсмит
ЛВ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
16
Джеймс МакКарти
ОП
18
Гарет Бэрри
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
29
Виталий Буяльский
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
11
Артем Кравец
ЦФ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Эвертон
1
Жоэль
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
24
Даррон Гибсон
ЦП
21
Леон Осман
ПП
2
Аруна Коне
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Шовковский
5
Антунеш
15
Драгович
34
Хачериди
21
Данило Силва
37
Рыбалка
8
Сидорчук
44
Велозу
20
Гусев
7
Ярмоленко
91
Теодорчик
4-2-1-2-1
1
Ховард
23
Коулмен
21
Алькарас
19
Ягиелка
3
Бэйнс
16
МакКарти
18
Бэрри
6
Баркли
14
Нейсмит
30
Атсу
9
Лукаку
8
Сидорчук
29
Буяльский
29
Буяльский
8
Сидорчук
20
Гусев
45
Калитвинцев
45
Калитвинцев
20
Гусев
91
Теодорчик
11
Кравец
11
Кравец
91
Теодорчик
16
МакКарти
17
Бешич
17
Бешич
16
МакКарти
30
Атсу
21
Осман
21
Осман
30
Атсу
14
Нейсмит
2
Коне
2
Коне
14
Нейсмит
Остались в запасе
Динамо К
Эвертон
23
Александр Рыбка
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
19
Денис Гармаш
АП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
1
Жоэль
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
19
Денис Гармаш
АП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
Главный тренер
Сергей Ребров
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Динамо К - Эвертон
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Помощники судьи:
Гвидо Клефе (Германия)
Хольгер Хеншель (Германия)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 20:50 (прямая)
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