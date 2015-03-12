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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Эвертон - Динамо К
Эвертон - Динамо К: обзор матча 12 марта 2015
Эвертон
12.03.2015, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/8 финала
2 : 1
Ответный матч – 2 : 5
Завершен
Динамо К
38'
С. Нейсмит
81'
Р. Лукаку (П)
14'
О. Гусев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Динамо К
89'
Желтая карточка
Д. Мбокани
83'
Замена
Е. Чумак
️️️️
М. Велозу
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Р. Лукаку
81'
76'
Замена
А. Кравец
️️️️
О. Гусев
Замена
Л. Осман
️️️️
Р. Баркли
74'
68'
Замена
Д. Гармаш
️️️️
В. Буяльский
Замена
А. Коне
️️️️
К. Миральяс
63'
48'
Травма
Д. Вида
ГОЛ! 1:1!
С. Нейсмит
Пас отдал
Р. Лукаку
38'
Желтая карточка
К. Миральяс
15'
14'
ГОЛ! 0:1!
О. Гусев
Пас отдал
А. Ярмоленко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
29
Люк Гарбатт
ЛЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
14
Стивен Нейсмит
ЛВ
18
Гарет Бэрри
ОП
16
Джеймс МакКарти
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
87
Кевин Миральяс
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
5
Антунеш
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
21
Данило Силва
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
20
Олег Гусев
ЛВ
29
Виталий Буяльский
ОП
8
Сергей Сидорчук
ОП
44
Мигель Велозу
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Эвертон
1
Жоэль
ВР
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
17
Мухамед Бешич
ОП
24
Даррон Гибсон
ЦП
21
Леон Осман
ПП
2
Аруна Коне
ЦФ
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
28
Евгений Чумак
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
11
Артем Кравец
ЦФ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Ховард
29
Гарбатт
21
Алькарас
19
Ягиелка
23
Коулмен
18
Бэрри
16
МакКарти
6
Баркли
14
Нейсмит
87
Миральяс
9
Лукаку
4-2-1-2-1
1
Шовковский
15
Драгович
21
Данило Силва
21
Вида
5
Антунеш
29
Буяльский
8
Сидорчук
44
Велозу
7
Ярмоленко
20
Гусев
70
Мбокани
6
Баркли
21
Осман
21
Осман
6
Баркли
87
Миральяс
2
Коне
2
Коне
87
Миральяс
44
Велозу
28
Чумак
28
Чумак
44
Велозу
29
Буяльский
19
Гармаш
19
Гармаш
29
Буяльский
20
Гусев
11
Кравец
11
Кравец
20
Гусев
Остались в запасе
Эвертон
Динамо К
1
Жоэль
ВР
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
24
Даррон Гибсон
ЦП
30
Кристиан Атсу
ЛВ
Главный тренер
Роберто Мартинес
23
Александр Рыбка
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
24
Даррон Гибсон
ЦП
30
Кристиан Атсу
ЛВ
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Сергей Ребров
Статистика матча Эвертон - Динамо К
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Помощники судьи:
Роберто Алонсо (Испания)
Хуан Юсте (Испания)
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 3" 22:55 (прямая)
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