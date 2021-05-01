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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Пршибрам - Динамо
Пршибрам - Динамо: обзор матча 01 мая 2021
Пршибрам
01.05.2021, суббота, 16:00
Чехия. Синот Лига, 30 тур
0 : 1
Завершен
Динамо
21'
Б. Чолич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пршибрам - Динамо
90'
+4
Желтая карточка
В. Ворел
90'
Желтая карточка
Д. Диоп
85'
Замена
J. Vais
️️️️
M. Mrsic
Замена
R. Voltr
️️️️
J. Tregler
85'
Замена
K. Soldat
️️️️
J. Kvida
77'
Замена
E. Antwi
️️️️
S. Vavra
77'
75'
Желтая карточка
M. Králik
Желтая карточка
J. Kvida
72'
66'
Замена
Д. Диоп
️️️️
Ф. Гавелка
Пенальти не реализован!
T. Pilik
36'
21'
ГОЛ! 0:1!
Б. Чолич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пршибрам
0
O. Kingue
ЦЗ
15
Jan Kvida
ЦЗ
20
Jaroslav Tregler
ЦЗ
8
Филип Зорван
ЦП
0
T. Pilik
ЦП
71
Jakub Šiman
ЦФ
18
Jiri Mezera
ЦФ
8
Josef Obdrzal
ЦФ
0
S. Vavra
ЦФ
0
L. Edrisa
ЦФ
14
S. Kingue
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
Динамо
42
Войтех Ворел
ВР
5
P. Novak
ЦЗ
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
0
M. Mrsic
ЦП
0
P. Javorek
ЦП
10
Филип Гавелка
ЦП
8
Патрик Цавош
ЦП
11
Marko Alvir
ЦФ
3
Martin Králik
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Пршибрам
25
Karel Soldat
ЦЗ
0
E. Antwi
ЦП
12
Jiri Januska
ЦФ
3
Stefan Vilotic
ЦФ
26
Ondrej Koci
ЦФ
27
Radek Voltr
ЦФ
0
T. Docekal
ЦФ
Динамо
40
Максим Таловеров
ЦЗ
45
Убонг Экпай
ЦП
0
J. Kladrubsky
ЦП
9
Матей Валента
АП
77
Даме Диоп
ЦФ
0
J. Vais
ЦФ
33
Jaroslav Drobný
ЦФ
3-2-5
0
15
20
8
Зорван
0
8
14
0
0
18
3-4-3
42
Ворел
5
5
Гавел
12
Чолич
0
10
Гавелка
8
Цавош
0
11
Бранднер
3
11
15
25
25
15
0
0
0
0
20
27
27
20
10
Гавелка
77
Диоп
77
Диоп
10
Гавелка
0
0
0
0
40
Таловеров
40
Таловеров
Остались в запасе
Пршибрам
Динамо
12
Jiri Januska
ЦФ
3
Stefan Vilotic
ЦФ
26
Ondrej Koci
ЦФ
0
T. Docekal
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
45
Убонг Экпай
ЦП
9
Матей Валента
АП
0
J. Kladrubsky
ЦП
33
Jaroslav Drobný
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Остались в запасе
12
Jiri Januska
ЦФ
3
Stefan Vilotic
ЦФ
26
Ondrej Koci
ЦФ
0
T. Docekal
ЦФ
Остались в запасе
45
Убонг Экпай
ЦП
9
Матей Валента
АП
0
J. Kladrubsky
ЦП
33
Jaroslav Drobný
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
Главный тренер
Мартин Возабал
Статистика матча Пршибрам - Динамо
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Пршибрам
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Пардубице
0 : 0
04.06.2023
Пршибрам
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Пршибрам
0 : 2
01.06.2023
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Теплице
2 : 2
29.05.2021
Пршибрам
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Пршибрам
0 : 1
23.05.2021
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Пршибрам
1 : 0
15.05.2021
Яблонец
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
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21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Локомотива» Матвеев перешел в чешское «Динамо»
2022.01.07 16:30
1
Товарищеский матч. «Краснодар» сыграл вничью с чешским «Динамо»
2021.07.14 21:37
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