Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2025/2026
Райо Вальекано - Дрита
Райо Вальекано - Дрита: обзор матча 18 декабря 2025
Райо Вальекано
18.12.2025, четверг, 23:00
Лига конференций, 6 тур
3 : 0
Завершен
Дрита
33'
Ф. Лежен
66'
Ж. Гумбау
83'
Л. Эспино
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Прогноз
Коэффициенты
Протокол Райо Вальекано - Дрита
Завершен
90'
+2
Замена
️️️️➡️️
Блертон Шедзи
90'
+4'
89'
Замена
Mike Arthur
️️️️➡️️
Бесник Красники
Замена
Оскар Трехо
️️️️➡️️
Серхио Камельо
85'
ГОЛ! 3:0!
Луис Эспино
Пас отдал
Оскар Валентин
83'
Замена
Луис Эспино
️️️️➡️️
Йозуа Вертроувд
79'
78'
Замена
Salifu Ibrahim
️️️️➡️️
I. Mustafa
72'
Желтая карточка
Блертон Шедзи
ГОЛ! 2:0!
Жерар Гумбау
Пас отдал
Флориан Лежен
66'
Замена
Оскар Валентин
️️️️➡️️
Унаи Лопес
65'
Замена
Альваро Гарсия
️️️️➡️️
Фран Перес
65'
Замена
Иси Палазон
️️️️➡️️
Педро Диас
65'
Желтая карточка
Флориан Лежен
(грубость)
60'
46'
Замена
Лиридон Баладж
️️️️➡️️
Almir Ajzeraj
45'
+3'
ГОЛ! 1:0!
Флориан Лежен
Пас отдал
Фран Перес
33'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
ВР
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
20
Иван Баллиу
(К)
ПЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
15
Жерар Гумбау
ОП
17
Унаи Лопес
ЦП
4
Педро Диас
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Дрита
22
Laurit Behluli
ВР
15
Эгзон Бейтулай
ЦЗ
32
Jorgo Pëllumbi
ЦЗ
26
Raddy Ovouka
ЦЗ
2
Бесник Красники
(К)
ПЗ
14
Альберт Дабикяй
ОП
36
I. Mustafa
ЦП
7
Almir Ajzeraj
ЦФ
3
Блертон Шедзи
ЦФ
9
Арб Манай
ЦФ
19
Блерим Красники
ЦФ
Райо Вальекано
30
Adrián Molina
ВР
1
Дани Карденас
ВР
3
Пеп Чаваррия
ЛЗ
22
Луис Эспино
ЛЗ
28
Samu Becerra
ЦЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
23
Оскар Валентин
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
18
Альваро Гарсия
ЛВ
7
Иси Палазон
ПВ
Дрита
23
Endrit Morina
ЦЗ
17
Salifu Ibrahim
ЦП
66
Engjëll Sylejmani
ЦП
8
Везел Лимай
ЦП
77
Кристал Абазай
ПВ
99
Mike Arthur
ЦФ
94
Leutrim Rexhepi
ЦФ
10
Лиридон Баладж
РФ
3-3-2-1-1
13
Баталья
20
Баллиу
24
Лежен
5
Фелипе
33
Вертроувд
15
Гумбау
2
Рацу
17
Лопес
4
Диас
21
Перес
10
Камельо
4-1-1-4
22
2
Красники
32
26
15
Бейтулай
14
Дабикяй
36
19
Красники
9
Манай
3
Шедзи
7
33
Вертроувд
22
Эспино
22
Эспино
33
Вертроувд
17
Лопес
23
Валентин
23
Валентин
17
Лопес
10
Камельо
8
Трехо
8
Трехо
10
Камельо
21
Перес
18
Гарсия
18
Гарсия
21
Перес
4
Диас
7
Палазон
7
Палазон
4
Диас
36
17
17
36
2
Красники
99
99
2
Красники
7
10
Баладж
10
Баладж
7
Остались в запасе
Райо Вальекано
Дрита
30
Adrián Molina
ВР
1
Дани Карденас
ВР
3
Пеп Чаваррия
ЛЗ
28
Samu Becerra
ЦЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
23
Endrit Morina
ЦЗ
66
Engjëll Sylejmani
ЦП
8
Везел Лимай
ЦП
77
Кристал Абазай
ПВ
94
Leutrim Rexhepi
ЦФ
Остались в запасе
30
Adrián Molina
ВР
1
Дани Карденас
ВР
3
Пеп Чаваррия
ЛЗ
28
Samu Becerra
ЦЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
Остались в запасе
23
Endrit Morina
ЦЗ
66
Engjëll Sylejmani
ЦП
8
Везел Лимай
ЦП
77
Кристал Абазай
ПВ
94
Leutrim Rexhepi
ЦФ
Статистика матча Райо Вальекано - Дрита
1
1
Всего ударов по воротам
17
8
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
9
11
Количество передач
656
215
Сейвы
2
2
Точность передач %
90
68
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
0.87
0.42
xGP (предотвращенные голы)
-1.48
-1.48
Информация о матче
Главный судья:
Урс Шнайдер
Стадион:
Вальекас
Посещаемость:
9300
Новости команд
Все
Райо Вальекано
Дрита
Клуб, занявший 3-е место в Примере, сменил тренера
2 июня
2
Тренер «Райо Вальекано» прокомментировал поражение в финале Лиги конференций
28 мая
2
Тренер «Кристал Пэлас» оценил победу в Лиге конференций
28 мая
Журавель сравнил зрелищность финалов Кубка России и Лиги конференций
28 мая
1
Лига конференций. «Кристал Пэлас» выиграл турнир, победив в финале «Райо Вальекано»
27 мая
3
Клуб, занявший 3-е место в Примере, сменил тренера
2 июня
2
Тренер «Райо Вальекано» прокомментировал поражение в финале Лиги конференций
28 мая
2
Тренер «Кристал Пэлас» оценил победу в Лиге конференций
28 мая
Журавель сравнил зрелищность финалов Кубка России и Лиги конференций
28 мая
1
Лига конференций. «Кристал Пэлас» выиграл турнир, победив в финале «Райо Вальекано»
27 мая
3
«Целе» – «Дрита»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
«Целе» – «Дрита»: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 2.02
25 февраля
«Дрита» – «Целе»: прогноз и ставки на матч 19 февраля 2026 с коэффициентом 1.90
18 февраля
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
16 января
Все участники плей-офф Лиги конференций и предварительная сетка игр на вылет
2025.12.19 10:46
Больше новостей
Последние матчи
Все
Райо Вальекано
Дрита
Косово. Суперлига, 36 тур
Малишева
3 : 2
31.05.2026
Дрита
Лига конференций, Финал
Кристал Пэлас
1 : 0
27.05.2026
Райо Вальекано
Косово. Суперлига, 35 тур
Дрита
0 : 2
24.05.2026
Гнилане
Испания. Примера, 38 тур
Алавес
1 : 1
23.05.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 37 тур
Райо Вальекано
2 : 0
17.05.2026
Вильярреал
Лига конференций, Финал
Кристал Пэлас
1 : 0
27.05.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 38 тур
Алавес
1 : 1
23.05.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 37 тур
Райо Вальекано
2 : 0
17.05.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 36 тур
Валенсия
1 : 1
14.05.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 35 тур
Райо Вальекано
1 : 1
11.05.2026
Жирона
Косово. Суперлига, 36 тур
Малишева
3 : 2
31.05.2026
Дрита
Косово. Суперлига, 35 тур
Дрита
0 : 2
24.05.2026
Гнилане
Косово. Суперлига, 34 тур
Дукаджини
2 : 0
17.05.2026
Дрита
Косово. Суперлига, 33 тур
Дрита
2 : 0
09.05.2026
Балкани
Косово. Суперлига, 32 тур
Приштина
0 : 1
02.05.2026
Дрита
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: