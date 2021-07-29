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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Фейеноорд - Дрита
Фейеноорд - Дрита: обзор матча 29 июля 2021
Фейеноорд
29.07.2021, четверг, 21:00
Лига конференций, 2 раунд
3 : 2
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Дрита
7'
Г. Тил
68'
Г. Тил
90'
Г. Тил
12'
М. Симоновски
16'
A. Fazliu
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Фейеноорд - Дрита
90'
+5
Замена
E. Priestley Irogue
️️️️
A. Ajzeraj
90'
+3
Замена
A. Krasniqi
️️️️
Э. Вучай
ГОЛ! 3:2!
Г. Тил
90'
79'
Желтая карточка
Ф. Малоку
ГОЛ! 2:2!
Г. Тил
Пас отдал
М. Сенеси
68'
Замена
Р. Боженик
️️️️
А. Джаханбакш
62'
Желтая карточка
Л. Синистерра
58'
Желтая карточка
А. Джаханбакш
50'
Желтая карточка
Й. Торнстра
30'
16'
ГОЛ! 1:2!
A. Fazliu
12'
ГОЛ! 1:1!
М. Симоновски
Пас отдал
A. Ajzeraj
ГОЛ! 1:0!
Г. Тил
Пас отдал
Б. Линссен
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
21
Йенс Торнстра
ОП
6
Оркун Кекчю
ЦП
20
Гус Тил
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
30
Брайан Линссен
ЦФ
17
Луис Синистерра
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Дрита
1
Фатон Малоку
ЦФ
9
Марко Симоновски
ЦФ
7
Almir Ajzeraj
ЦФ
27
Astrit Fazliu
ЦФ
7
Арбнор Муджа
ЦФ
22
Мухаррем Яшари
ЦФ
10
Эрйон Вучай
ЦФ
18
Ilir Blakçori
ЦФ
6
Ardian Cuculi
ЦФ
3
Arago Jamal
ЦФ
5
Ardian Limani
ЦФ
Фейеноорд
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
18
Вутер Бюргер
ЦП
3
Рамон Хендрикс
ЦФ
10
Науфаль Баннис
ЦФ
9
Роберт Боженик
ЦФ
17
Антони Миламбо
ЦФ
20
Леннард Хартджес
ЦФ
10
Кристиан Конте
ЦФ
10
Франческо Антонуччи
ЦФ
Дрита
94
Leutrim Rexhepi
ЦФ
2
Enhar Cakolli
ЦФ
22
Perparim Islami
ЦФ
12
Prince Balde
ЦФ
16
Hamdi Namani
ЦФ
11
Esosa Priestley Irogue
ЦФ
14
Henry Austine Onoka
ЦФ
10
A. Krasniqi
ЦФ
22
Betim Haxhimusa
ЦФ
5
Drilon Islami
ЦФ
11
Альмир Криезиу
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Бейлов
3
Маласья
5
Сенеси
27
Хольмгрен-Педерсен
8
Фер
21
Торнстра
6
Кекчю
20
Тил
11
Джаханбакш
17
Синистерра
30
Линссен
5
10
Вучай
5
3
6
18
11
Джаханбакш
9
Боженик
9
Боженик
11
Джаханбакш
7
11
11
7
10
Вучай
10
10
10
Вучай
Остались в запасе
Фейеноорд
Дрита
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
18
Вутер Бюргер
ЦП
3
Рамон Хендрикс
ЦФ
10
Науфаль Баннис
ЦФ
17
Антони Миламбо
ЦФ
20
Леннард Хартджес
ЦФ
10
Кристиан Конте
ЦФ
10
Франческо Антонуччи
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
94
Leutrim Rexhepi
ЦФ
2
Enhar Cakolli
ЦФ
22
Perparim Islami
ЦФ
12
Prince Balde
ЦФ
16
Hamdi Namani
ЦФ
14
Henry Austine Onoka
ЦФ
22
Betim Haxhimusa
ЦФ
5
Drilon Islami
ЦФ
11
Альмир Криезиу
ЦФ
Остались в запасе
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
18
Вутер Бюргер
ЦП
3
Рамон Хендрикс
ЦФ
10
Науфаль Баннис
ЦФ
17
Антони Миламбо
ЦФ
20
Леннард Хартджес
ЦФ
10
Кристиан Конте
ЦФ
10
Франческо Антонуччи
ЦФ
Остались в запасе
94
Leutrim Rexhepi
ЦФ
2
Enhar Cakolli
ЦФ
22
Perparim Islami
ЦФ
12
Prince Balde
ЦФ
16
Hamdi Namani
ЦФ
14
Henry Austine Onoka
ЦФ
22
Betim Haxhimusa
ЦФ
5
Drilon Islami
ЦФ
11
Альмир Криезиу
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Фейеноорд - Дрита
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Дрита
Лига конференций, 4 раунд
Интер
0 : 0
27.08.2026
Дрита
Лига конференций, 4 раунд
Дрита
2 : 2
20.08.2026
Интер
Лига конференций, 3 раунд
Дрита
5 : 0
13.08.2026
Тре Фиори
Лига конференций, 3 раунд
Тре Фиори
1 : 4
06.08.2026
Дрита
Лига конференций, 2 раунд
Дрита
2 : 1
28.07.2026
Флориана
Информация о матче
Стадион:
Де Кейп
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