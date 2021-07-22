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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Дрита - Фейеноорд
Дрита - Фейеноорд: обзор матча 22 июля 2021
Дрита
22.07.2021, четверг, 22:00
Лига конференций, 2 раунд
0 : 0
Ответный матч – 2 : 3
Завершен
Фейеноорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Дрита - Фейеноорд
Замена
А. Криезиу
️️️️
А. Муджа
90'
+5
Замена
B. Haxhimusa
️️️️
A. Ajzeraj
90'
81'
Замена
Ф. Антонуччи
️️️️
Г. Тил
65'
Замена
Р. Боженик
️️️️
Н. Баннис
29'
Желтая карточка
О. Кекчю
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дрита
7
Арбнор Муджа
ЦФ
1
Фатон Малоку
ЦФ
5
Ardian Limani
ЦФ
3
Arago Jamal
ЦФ
6
Ardian Cuculi
ЦФ
18
Ilir Blakçori
ЦФ
10
Эрйон Вучай
ЦФ
22
Мухаррем Яшари
ЦФ
7
Almir Ajzeraj
ЦФ
27
Astrit Fazliu
ЦФ
9
Марко Симоновски
ЦФ
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
21
Йенс Торнстра
ОП
6
Оркун Кекчю
ЦП
20
Гус Тил
АП
17
Луис Синистерра
ЦФ
30
Брайан Линссен
ЦФ
10
Науфаль Баннис
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Дрита
16
Hamdi Namani
ЦФ
94
Leutrim Rexhepi
ЦФ
2
Enhar Cakolli
ЦФ
22
Perparim Islami
ЦФ
12
Prince Balde
ЦФ
22
Betim Haxhimusa
ЦФ
5
Drilon Islami
ЦФ
11
Esosa Priestley Irogue
ЦФ
11
Альмир Криезиу
ЦФ
14
Henry Austine Onoka
ЦФ
10
A. Krasniqi
ЦФ
Фейеноорд
1
Тейс Янсен
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
18
Вутер Бюргер
ЦП
10
Марк Димерс
ЦП
17
Антони Миламбо
ЦФ
3
Рамон Хендрикс
ЦФ
10
Франческо Антонуччи
ЦФ
10
Кристиан Конте
ЦФ
9
Роберт Боженик
ЦФ
20
Леннард Хартджес
ЦФ
5
22
Яшари
9
Симоновски
27
7
10
Вучай
3-2-1-1-3
1
Бейлов
27
Хольмгрен-Педерсен
5
Сенеси
3
Маласья
8
Фер
21
Торнстра
6
Кекчю
20
Тил
10
Баннис
30
Линссен
17
Синистерра
7
22
22
7
7
Муджа
11
Криезиу
11
Криезиу
7
Муджа
20
Тил
10
Антонуччи
10
Антонуччи
20
Тил
10
Баннис
9
Боженик
9
Боженик
10
Баннис
Остались в запасе
Дрита
Фейеноорд
16
Hamdi Namani
ЦФ
94
Leutrim Rexhepi
ЦФ
2
Enhar Cakolli
ЦФ
22
Perparim Islami
ЦФ
12
Prince Balde
ЦФ
5
Drilon Islami
ЦФ
11
Esosa Priestley Irogue
ЦФ
14
Henry Austine Onoka
ЦФ
10
A. Krasniqi
ЦФ
1
Тейс Янсен
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
18
Вутер Бюргер
ЦП
10
Марк Димерс
ЦП
17
Антони Миламбо
ЦФ
3
Рамон Хендрикс
ЦФ
10
Кристиан Конте
ЦФ
20
Леннард Хартджес
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
16
Hamdi Namani
ЦФ
94
Leutrim Rexhepi
ЦФ
2
Enhar Cakolli
ЦФ
22
Perparim Islami
ЦФ
12
Prince Balde
ЦФ
5
Drilon Islami
ЦФ
11
Esosa Priestley Irogue
ЦФ
14
Henry Austine Onoka
ЦФ
10
A. Krasniqi
ЦФ
Остались в запасе
1
Тейс Янсен
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
18
Вутер Бюргер
ЦП
10
Марк Димерс
ЦП
17
Антони Миламбо
ЦФ
3
Рамон Хендрикс
ЦФ
10
Кристиан Конте
ЦФ
20
Леннард Хартджес
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Дрита - Фейеноорд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Дрита
Лига конференций, 4 раунд
Интер
0 : 0
27.08.2026
Дрита
Лига конференций, 4 раунд
Дрита
2 : 2
20.08.2026
Интер
Лига конференций, 3 раунд
Дрита
5 : 0
13.08.2026
Тре Фиори
Лига конференций, 3 раунд
Тре Фиори
1 : 4
06.08.2026
Дрита
Лига конференций, 2 раунд
Дрита
2 : 1
28.07.2026
Флориана
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
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