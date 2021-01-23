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Расписание матчей
Англия. Кубок
Вест Хэм - Донкастер Роверс
Вест Хэм - Донкастер Роверс: обзор матча 23 января 2021
Вест Хэм
23.01.2021, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
4 : 0
Завершен
Донкастер Роверс
2'
П. Форнальс
32'
А. Ярмоленко
54'
A. Butler (АГ)
78'
О. Афолаян
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Вест Хэм - Донкастер Роверс
Замена
Д. Баптист
️️️️
Р. Фредерикс
83'
Замена
Н. Тротт
️️️️
Л. Фабиански
83'
79'
Замена
D. Amos
️️️️
Д. Райт
ГОЛ! 4:0!
О. Афолаян
78'
Замена
О. Афолаян
️️️️
Т. Соучек
70'
70'
Замена
E. Williams
️️️️
J. Taylor
64'
Замена
Т. Ричардс
️️️️
М. Смит
64'
Замена
L. Jones
️️️️
Д. Эйнга-Локило
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
A. Butler
54'
ГОЛ! 2:0!
А. Ярмоленко
Пас отдал
С. Бенрахма
32'
ГОЛ! 1:0!
П. Форнальс
Пас отдал
Р. Фредерикс
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Донкастер Роверс
31
Эльери Балькомб
ВР
26
Джо Райт
ЦЗ
26
Том Андерсон
ЦЗ
33
Рис Джеймс
ЦП
8
Мэтт Смит
ЦП
98
Джейсон Эйнга-Локило
ПВ
9
Феджири Окенабирхи
ЦФ
11
Jon Taylor
ЦФ
24
Cameron John
ЦФ
21
Andy Butler
ЦФ
2
Brad Halliday
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Вест Хэм
1
Натан Тротт
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
33
Джамал Баптист
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
21
Оладапо Афолаян
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Донкастер Роверс
32
Тэйлор Ричардс
АП
24
Louis Jones
ЦФ
22
Dani Amos
ЦФ
30
Ben Blythe
ЦФ
0
E. Williams
ЦФ
31
Liam Ravenhill
ЦФ
28
Elliot Simoes
ЦФ
4-1-1-3-1
22
Фабиански
2
Фредерикс
2
Бальбуэна
6
Диоп
2
Джонсон
28
Соучек
16
Нобл
8
Форнальс
22
Ланзини
7
Ярмоленко
10
Бенрахма
2-2-1-5
31
Балькомб
26
Райт
26
Андерсон
33
Джеймс
8
Смит
98
Эйнга-Локило
9
Окенабирхи
2
21
24
11
28
Соучек
21
Афолаян
21
Афолаян
28
Соучек
2
Фредерикс
33
Баптист
33
Баптист
2
Фредерикс
22
Фабиански
1
Тротт
1
Тротт
22
Фабиански
98
Эйнга-Локило
24
24
98
Эйнга-Локило
26
Райт
22
22
26
Райт
11
0
0
11
8
Смит
32
Ричардс
32
Ричардс
8
Смит
Остались в запасе
Вест Хэм
Донкастер Роверс
41
Деклан Райс
ОП
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
30
Ben Blythe
ЦФ
31
Liam Ravenhill
ЦФ
28
Elliot Simoes
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Остались в запасе
41
Деклан Райс
ОП
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Остались в запасе
30
Ben Blythe
ЦФ
31
Liam Ravenhill
ЦФ
28
Elliot Simoes
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Пол Диков
Статистика матча Вест Хэм - Донкастер Роверс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Стадион:
Лондон
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