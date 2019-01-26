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Расписание матчей
Англия. Кубок
Донкастер Роверс - Олдхэм
Донкастер Роверс - Олдхэм: обзор матча 26 января 2019
Донкастер Роверс
26.01.2019, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
2 : 1
Завершен
Олдхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Донкастер Роверс - Олдхэм
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
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Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
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21.11.2026
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14.11.2026
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31.10.2026
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27.10.2026
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Олдхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
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Олдхэм
1 : 1
21.11.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Шрусбери Таун
2 : 1
14.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 9 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
03.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Олдхэм
0 : 1
31.10.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Барнет
1 : 1
24.10.2026
Олдхэм
Информация о матче
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Донкастер Роверс
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