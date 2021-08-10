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Домжале - Русенборг
Домжале - Русенборг: обзор матча 10 августа 2021
Домжале
10.08.2021, вторник, 21:00
Лига конференций, 3 раунд
1 : 2
Первый матч – 1 : 6
Завершен
Русенборг
34'
M. Podlogar
48'
Н. Хольм
86'
С. Веччиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Домжале - Русенборг
Желтая карточка
G. Dobrovoljc
90'
+3
Желтая карточка
S. Vuk
90'
+1
Желтая карточка
Z. Husmani
88'
86'
ГОЛ! 1:2!
С. Веччиа
76'
Замена
О. Скарсем
️️️️
К. Хольс
Замена
А. Зинич
️️️️
N. Hodžić
67'
Замена
S. Vuk
️️️️
M. Podlogar
67'
60'
Замена
А. Андерссон
️️️️
Й. Аугустинсон
59'
Желтая карточка
Э. Даль Рейтан
48'
ГОЛ! 1:1!
Н. Хольм
Пас отдал
Й. Аугустинсон
46'
Замена
Н. Хольм
️️️️
Д. Исламович
46'
Замена
С. Веччиа
️️️️
Э. Сейде
46'
Замена
А. Теттей
️️️️
Э. Тагсет
ГОЛ! 1:0!
M. Podlogar
Пас отдал
E. Alic
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Домжале
4
Gaber Dobrovoljc
ЦЗ
14
Маттиас Кяйт
ЦП
84
Айдын Мулалич
ЦФ
25
Свен Карич
ЦФ
17
Nermin Hodžić
ЦФ
10
Senijad Ibričić
ЦФ
4
Benjamin Markus
ЦФ
26
Marko Martinović
ЦФ
2
Enes Alic
ЦФ
25
Emir Saitoski
ЦФ
0
M. Podlogar
ЦФ
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
3
Йонатан Аугустинсон
ЛЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
20
Эдвард Тагсет
ЦП
15
Вебьерн Хофф
ЦП
16
Андерс Конрадсен
ЦП
9
Дино Исламович
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
Домжале
29
Андраж Зинич
ЦФ
99
Клемен Михелак
ЦФ
28
Nick Perc
ЦФ
3
Дамьян Вуклишевич
ЦФ
4
Tilen Klemenčič
ЦФ
15
Denis Adamov
ЦФ
27
Tibor Gorenc-Stanković
ЦФ
13
J. Pisek
ЦФ
10
Z. Repas
ЦФ
90
Zeni Husmani
ЦФ
9
A. Jakupovic
ЦФ
89
Slobodan Vuk
ЦФ
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
18
Адам Андерссон
ЦЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
38
Миккель Конрадсен Сейде
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
10
Гильермо Молинс
ЦП
23
Стефано Веччиа
ПВ
77
Олаус Скарсем
ЦФ
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
1-1-5
4
14
Кяйт
26
0
25
2
4
4-3-1-2
1
Хансен
29
Рейтан
15
Орн Ейхолфссон
3
Ховланд
3
Аугустинсон
20
Тагсет
15
Хофф
16
Конрадсен
35
Сейде
19
Хольс
9
Исламович
17
29
Зинич
29
Зинич
17
0
89
89
0
3
Аугустинсон
18
Андерссон
18
Андерссон
3
Аугустинсон
20
Тагсет
6
Теттей
6
Теттей
20
Тагсет
35
Сейде
23
Веччиа
23
Веччиа
35
Сейде
19
Хольс
77
Скарсем
77
Скарсем
19
Хольс
9
Исламович
29
Хольм
29
Хольм
9
Исламович
Остались в запасе
Домжале
Русенборг
99
Клемен Михелак
ЦФ
28
Nick Perc
ЦФ
3
Дамьян Вуклишевич
ЦФ
4
Tilen Klemenčič
ЦФ
15
Denis Adamov
ЦФ
27
Tibor Gorenc-Stanković
ЦФ
13
J. Pisek
ЦФ
10
Z. Repas
ЦФ
90
Zeni Husmani
ЦФ
9
A. Jakupovic
ЦФ
12
Сандер Тангвик
ВР
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
38
Миккель Конрадсен Сейде
ЦЗ
10
Гильермо Молинс
ЦП
Остались в запасе
99
Клемен Михелак
ЦФ
28
Nick Perc
ЦФ
3
Дамьян Вуклишевич
ЦФ
4
Tilen Klemenčič
ЦФ
15
Denis Adamov
ЦФ
27
Tibor Gorenc-Stanković
ЦФ
13
J. Pisek
ЦФ
10
Z. Repas
ЦФ
90
Zeni Husmani
ЦФ
9
A. Jakupovic
ЦФ
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
38
Миккель Конрадсен Сейде
ЦЗ
10
Гильермо Молинс
ЦП
Статистика матча Домжале - Русенборг
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Домжале
Словения. Первая Лига, 23 тур
Мура 05
0 : 0
21.02.2026
Домжале
Словения. Первая Лига, 22 тур
Домжале
0 : 0
15.02.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 21 тур
Радомлье
0 : 0
07.02.2026
Домжале
Словения. Первая Лига, 20 тур
Домжале
0 : 0
04.02.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 19 тур
Приморье
0 : 0
30.01.2026
Домжале
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
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