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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Русенборг - Домжале
Русенборг - Домжале: обзор матча 05 августа 2021
Русенборг
05.08.2021, четверг, 20:00
Лига конференций, 3 раунд
6 : 1
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Домжале
7'
А. Андерссон
23'
Д. Исламович
34'
С. Карич (АГ)
40'
Э. Даль Рейтан
46'
Д. Исламович
86'
Н. Хольм
44'
E. Alic
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Русенборг - Домжале
ГОЛ! 6:1!
Н. Хольм
Пас отдал
Э. Даль Рейтан
86'
82'
Замена
S. Vuk
️️️️
M. Podlogar
Замена
А. Конрадсен
️️️️
В. Хофф
81'
Замена
Г. Молинс
️️️️
Д. Исламович
81'
Желтая карточка
А. Андерссон
78'
Замена
Н. Хольм
️️️️
К. Хольс
61'
Замена
О. Скарсем
️️️️
Э. Тагсет
60'
52'
Желтая карточка
С. Карич
ГОЛ! 5:1!
Д. Исламович
Пас отдал
Э. Сейде
46'
46'
Замена
М. Кяйт
️️️️
Д. Вуклишевич
44'
ГОЛ! 4:1!
E. Alic
40'
Желтая карточка
Д. Вуклишевич
ГОЛ! 4:0!
Э. Даль Рейтан
Пас отдал
Э. Сейде
40'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
С. Карич
34'
ГОЛ! 2:0!
Д. Исламович
Пас отдал
В. Хофф
23'
ГОЛ! 1:0!
А. Андерссон
Пас отдал
К. Хольс
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
18
Адам Андерссон
ЦЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
15
Вебьерн Хофф
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
20
Эдвард Тагсет
ЦП
19
Карло Хольс
ЦФ
9
Дино Исламович
ЦФ
Домжале
4
Tilen Klemenčič
ЦФ
10
Senijad Ibričić
ЦФ
0
M. Podlogar
ЦФ
2
Enes Alic
ЦФ
4
Benjamin Markus
ЦФ
90
Zeni Husmani
ЦФ
9
A. Jakupovic
ЦФ
29
Андраж Зинич
ЦФ
25
Свен Карич
ЦФ
3
Дамьян Вуклишевич
ЦФ
84
Айдын Мулалич
ЦФ
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
3
Йонатан Аугустинсон
ЛЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
38
Миккель Конрадсен Сейде
ЦЗ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
10
Гильермо Молинс
ЦП
23
Стефано Веччиа
ПВ
77
Олаус Скарсем
ЦФ
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
Домжале
14
Маттиас Кяйт
ЦП
99
Клемен Михелак
ЦФ
27
Tibor Gorenc-Stanković
ЦФ
23
Žiga Dajčman
ЦФ
15
Denis Adamov
ЦФ
26
Marko Martinović
ЦФ
10
Z. Repas
ЦФ
17
Nermin Hodžić
ЦФ
89
Slobodan Vuk
ЦФ
25
Emir Saitoski
ЦФ
13
J. Pisek
ЦФ
4-3-1-2
1
Хансен
29
Рейтан
3
Ховланд
18
Андерссон
15
Орн Ейхолфссон
15
Хофф
6
Теттей
20
Тагсет
35
Сейде
9
Исламович
19
Хольс
5
9
84
Мулалич
3
Вуклишевич
25
Карич
29
Зинич
15
Хофф
16
Конрадсен
16
Конрадсен
15
Хофф
9
Исламович
10
Молинс
10
Молинс
9
Исламович
20
Тагсет
77
Скарсем
77
Скарсем
20
Тагсет
19
Хольс
29
Хольм
29
Хольм
19
Хольс
3
Вуклишевич
14
Кяйт
14
Кяйт
3
Вуклишевич
0
89
89
0
Остались в запасе
Русенборг
Домжале
12
Сандер Тангвик
ВР
3
Йонатан Аугустинсон
ЛЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
38
Миккель Конрадсен Сейде
ЦЗ
23
Стефано Веччиа
ПВ
99
Клемен Михелак
ЦФ
27
Tibor Gorenc-Stanković
ЦФ
23
Žiga Dajčman
ЦФ
15
Denis Adamov
ЦФ
26
Marko Martinović
ЦФ
10
Z. Repas
ЦФ
17
Nermin Hodžić
ЦФ
25
Emir Saitoski
ЦФ
13
J. Pisek
ЦФ
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
3
Йонатан Аугустинсон
ЛЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
38
Миккель Конрадсен Сейде
ЦЗ
23
Стефано Веччиа
ПВ
Остались в запасе
99
Клемен Михелак
ЦФ
27
Tibor Gorenc-Stanković
ЦФ
23
Žiga Dajčman
ЦФ
15
Denis Adamov
ЦФ
26
Marko Martinović
ЦФ
10
Z. Repas
ЦФ
17
Nermin Hodžić
ЦФ
25
Emir Saitoski
ЦФ
13
J. Pisek
ЦФ
Статистика матча Русенборг - Домжале
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Домжале
Словения. Первая Лига, 23 тур
Мура 05
0 : 0
21.02.2026
Домжале
Словения. Первая Лига, 22 тур
Домжале
0 : 0
15.02.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 21 тур
Радомлье
0 : 0
07.02.2026
Домжале
Словения. Первая Лига, 20 тур
Домжале
0 : 0
04.02.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 19 тур
Приморье
0 : 0
30.01.2026
Домжале
Информация о матче
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