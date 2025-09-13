Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
Квант - Динамо СПб
Квант - Динамо СПб: онлайн-трансляция 13 сентября 2025
Квант
13.09.2025, суббота, 03:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
- : -
Не начался
Динамо СПб
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Квант - Динамо СПб
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Квант
Динамо СПб
В руководство петербургского клуба входит священник-архимандрит
12 сентября, 18:01
1
«Динамо» Вологда – «Динамо» СПб: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2025
20 августа, 15:50
Аршавин пристыдил команду Второй лиги после поражения от медиаклуба
6 августа, 08:56
2
Фото запасного вратаря «Амкала», который мог сыграть в Кубке
6 августа, 00:05
4
Игрок «Амкала» сделал смелое обещание: «Придется вести»
5 августа, 21:20
2
Аршавин пристыдил команду Второй лиги после поражения от медиаклуба
6 августа, 08:56
2
Фото запасного вратаря «Амкала», который мог сыграть в Кубке
6 августа, 00:05
4
Игрок «Амкала» сделал смелое обещание: «Придется вести»
5 августа, 21:20
2
Известный комик пошутил про свой дебют за «Амкал» в Кубке
5 августа, 20:40
1
FONBET Кубок России. «Амкал» с блогерами в составе прошел «Квант»
5 августа, 19:55
В руководство петербургского клуба входит священник-архимандрит
12 сентября, 18:01
1
«Динамо» Вологда – «Динамо» СПб: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2025
20 августа, 15:50
Сергеев объяснил, почему выбрал «Динамо» вместо «Спартака»
22 июля, 14:26
10
Прогноз на точный счeт матча «Орел» – «Динамо СПб»: Вторая лига Б, 01 июня 2025
31 мая, 11:32
Прогноз на точный счет матча «Динамо СПб» – «Квант»: Вторая лига Б, 24 мая 2025
23 мая, 12:36
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 25 тур
Химки-М
- : -
27.09.2025
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 25 тур
Родина-М
- : -
27.09.2025
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 25 тур
Спартак Т
- : -
27.09.2025
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 25 тур
СКА-Хабаровск-2
- : -
27.09.2025
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 25 тур
Квант
- : -
27.09.2025
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 25 тур
Последние матчи
Все
Квант
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 24 тур
Арсенал-2
1 : 0
21.09.2025
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 24 тур
Динамо СПб
0 : 1
20.09.2025
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Квант
2 : 2
16.09.2025
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 22 тур
Металлург Л
1 : 1
06.09.2025
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 22 тур
Динамо СПб
1 : 2
06.09.2025
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 24 тур
Арсенал-2
1 : 0
21.09.2025
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Квант
2 : 2
16.09.2025
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 22 тур
Металлург Л
1 : 1
06.09.2025
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 7 тур
Ротор-2
3 : 0
30.08.2025
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 20 тур
Зенит
0 : 1
23.08.2025
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 24 тур
Динамо СПб
0 : 1
20.09.2025
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Квант
2 : 2
16.09.2025
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 22 тур
Динамо СПб
1 : 2
06.09.2025
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 21 тур
Арсенал-2
2 : 4
30.08.2025
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 20 тур
Динамо СПб
1 : 1
23.08.2025
Строгино
