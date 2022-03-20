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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Ротор-2 - Динамо Мх
Ротор-2 - Динамо Мх: обзор матча 20 марта 2022
Ротор-2
20.03.2022, воскресенье, 15:30
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 22 тур
0 : 1
Завершен
Динамо Мх
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Статистика матча Ротор-2 - Динамо Мх
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Матчи команд
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Ротор-2
1 : 1
31.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Строгино
0 : 1
25.10.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Ротор-2
2 : 0
17.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Шумбрат
0 : 0
10.10.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Ротор-2
0 : 1
03.10.2026
Спартак Т
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
0 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
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