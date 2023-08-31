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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спарта - Динамо Загреб
Спарта - Динамо Загреб: обзор матча 31 августа 2023
Спарта
31.08.2023, четверг, 20:00
Лига Европы, 4 раунд
4 : 1
Первый матч – 1 : 3
Завершен
Динамо Загреб
2'
Л. Гараслин
24'
А. Серенсен
67'
Ф. Панак
87'
В. Олатунжи
71'
М. Батурина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - Динамо Загреб
89'
Замена
Й. Дрмич
️️️️
М. Булат
ГОЛ! 4:1!
В. Олатунжи
Пас отдал
Я. Пешек
87'
Замена
Я. Пешек
️️️️
Т. Виснер
84'
Замена
А. Карабец
️️️️
Я. Кухта
84'
71'
ГОЛ! 3:1!
М. Батурина
Пас отдал
Б. Петкович
71'
Замена
М. Эмрели
️️️️
Д. Шпикич
Замена
Л. Садилек
️️️️
К. Лячи
69'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Панак
Пас отдал
В. Бирманчевич
67'
Замена
В. Бирманчевич
️️️️
Л. Гараслин
63'
Желтая карточка
Т. Виснер
52'
Желтая карточка
В. Олатунжи
50'
46'
Замена
Б. Михайличенко
️️️️
А. Марин
46'
Замена
Б. Шутало
️️️️
С. Мохаррами
44'
Желтая карточка
С. Мохаррами
ГОЛ! 2:0!
А. Серенсен
Пас отдал
К. Кайринен
24'
ГОЛ! 1:0!
Л. Гараслин
Пас отдал
Ф. Панак
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Петер Виндаль
ВР
4
Асгер Серенсен
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
11
Матей Ринеш
ЛВ
10
Лукаш Гараслин
ЛВ
37
Ладислав Крейчи
ОП
6
Каан Кайринен
ЦП
20
Казим Лячи
ЦП
7
Ян Кухта
ЦФ
33
Виктор Олатунжи
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Динамо Загреб
33
Иван Невистич
ВР
55
Дино Перич
ЦЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
20
Антонио Марин
ЛВ
5
Марко Булат
ОП
10
Роберт Любичич
ЦП
27
Йосип Мишич
ЦП
20
Мартин Батурина
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Спарта
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
17
Мартин Минчев
ЦП
26
Патрик Выдра
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
23
Михал Шевчик
АП
18
Лукаш Садилек
АП
10
Вацлав Сейк
ЦФ
42
Войтех Ворел
ЦФ
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
88
Антонио Райич
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
8
Петар Сучич
ОП
7
Такуро Канеко
ЦП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
11
Махир Эмрели
ЦФ
17
Лука Менало
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Виндаль
4
Серенсен
28
Виснер
27
Панак
37
Крейчи
6
Кайринен
20
Лячи
10
Гараслин
11
Ринеш
33
Олатунжи
7
Кухта
3-1-3-2-1
33
Невистич
33
Ристовски
55
Перич
18
Мохаррами
5
Булат
10
Любичич
27
Мишич
20
Батурина
77
Шпикич
20
Марин
9
Петкович
7
Кухта
9
Карабец
9
Карабец
7
Кухта
28
Виснер
10
Пешек
10
Пешек
28
Виснер
20
Лячи
18
Садилек
18
Садилек
20
Лячи
10
Гараслин
7
Бирманчевич
7
Бирманчевич
10
Гараслин
20
Марин
15
Михайличенко
15
Михайличенко
20
Марин
18
Мохаррами
44
Шутало
44
Шутало
18
Мохаррами
5
Булат
18
Дрмич
18
Дрмич
5
Булат
77
Шпикич
11
Эмрели
11
Эмрели
77
Шпикич
Остались в запасе
Спарта
Динамо Загреб
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
17
Мартин Минчев
ЦП
26
Патрик Выдра
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
23
Михал Шевчик
АП
10
Вацлав Сейк
ЦФ
42
Войтех Ворел
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
24
Даниэль Загорац
ВР
88
Антонио Райич
ВР
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
8
Петар Сучич
ОП
7
Такуро Канеко
ЦП
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
17
Лука Менало
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Остались в запасе
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
17
Мартин Минчев
ЦП
26
Патрик Выдра
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
23
Михал Шевчик
АП
10
Вацлав Сейк
ЦФ
42
Войтех Ворел
ЦФ
Остались в запасе
24
Даниэль Загорац
ВР
88
Антонио Райич
ВР
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
8
Петар Сучич
ОП
7
Такуро Канеко
ЦП
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
17
Лука Менало
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Главный тренер
Анте Чачич
Статистика матча Спарта - Динамо Загреб
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Горица
- : -
29.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
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