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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо Загреб - Спарта
Динамо Загреб - Спарта: обзор матча 24 августа 2023
Динамо Загреб
24.08.2023, четверг, 21:00
Лига Европы, 4 раунд
3 : 1
Ответный матч – 1 : 4
Завершен
Спарта
44'
Д. Шпикич
59'
Д. Перич
61'
Л. Иванушец
39'
Л. Крейчи (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Загреб - Спарта
Замена
Б. Михайличенко
️️️️
Л. Иванушец
86'
Замена
Б. Шутало
️️️️
Д. Перич
86'
Замена
П. Сучич
️️️️
М. Булат
75'
70'
Желтая карточка
К. Лячи
68'
Замена
Я. Пешек
️️️️
В. Бирманчевич
68'
Замена
К. Лячи
️️️️
Л. Садилек
Замена
М. Эмрели
️️️️
Д. Шпикич
65'
Замена
Л. Стойкович
️️️️
М. Батурина
65'
62'
Замена
М. Минчев
️️️️
Л. Гараслин
62'
Замена
Я. Кухта
️️️️
В. Олатунжи
ГОЛ! 3:1!
Л. Иванушец
Пас отдал
Р. Любичич
61'
ГОЛ! 2:1!
Д. Перич
Пас отдал
Л. Иванушец
59'
ГОЛ! 1:1!
Д. Шпикич
Пас отдал
Б. Петкович
44'
39'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Крейчи
Желтая карточка
М. Батурина
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
33
Иван Невистич
ВР
55
Дино Перич
ЦЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
5
Марко Булат
ОП
10
Роберт Любичич
ЦП
27
Йосип Мишич
ЦП
20
Мартин Батурина
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Спарта
1
Петер Виндаль
ВР
27
Филип Панак
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
4
Асгер Серенсен
ЦЗ
10
Лукаш Гараслин
ЛВ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
37
Ладислав Крейчи
ОП
6
Каан Кайринен
ЦП
18
Лукаш Садилек
АП
33
Виктор Олатунжи
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
20
Антонио Марин
ЛВ
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
8
Петар Сучич
ОП
7
Такуро Канеко
ЦП
10
Лука Стойкович
ЦП
17
Лука Менало
ЦФ
11
Махир Эмрели
ЦФ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Спарта
41
Мартин Витик
ЦЗ
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
11
Матей Ринеш
ЛВ
17
Мартин Минчев
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
20
Казим Лячи
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
26
Патрик Выдра
ЦП
42
Войтех Ворел
ЦФ
10
Вацлав Сейк
ЦФ
7
Ян Кухта
ЦФ
3-1-3-2-1
33
Невистич
18
Мохаррами
55
Перич
33
Ристовски
5
Булат
10
Любичич
27
Мишич
20
Батурина
77
Шпикич
17
Иванушец
9
Петкович
4-1-1-3-1
1
Виндаль
28
Виснер
30
Зелены
4
Серенсен
27
Панак
37
Крейчи
6
Кайринен
10
Гараслин
18
Садилек
7
Бирманчевич
33
Олатунжи
17
Иванушец
15
Михайличенко
15
Михайличенко
17
Иванушец
55
Перич
44
Шутало
44
Шутало
55
Перич
5
Булат
8
Сучич
8
Сучич
5
Булат
20
Батурина
10
Стойкович
10
Стойкович
20
Батурина
77
Шпикич
11
Эмрели
11
Эмрели
77
Шпикич
10
Гараслин
17
Минчев
17
Минчев
10
Гараслин
18
Садилек
20
Лячи
20
Лячи
18
Садилек
7
Бирманчевич
10
Пешек
10
Пешек
7
Бирманчевич
33
Олатунжи
7
Кухта
7
Кухта
33
Олатунжи
Остались в запасе
Динамо Загреб
Спарта
24
Даниэль Загорац
ВР
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
7
Такуро Канеко
ЦП
20
Антонио Марин
ЛВ
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
17
Лука Менало
ЦФ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
41
Мартин Витик
ЦЗ
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
8
Давид Павелка
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
26
Патрик Выдра
ЦП
11
Матей Ринеш
ЛВ
42
Войтех Ворел
ЦФ
10
Вацлав Сейк
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Остались в запасе
24
Даниэль Загорац
ВР
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
7
Такуро Канеко
ЦП
20
Антонио Марин
ЛВ
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
17
Лука Менало
ЦФ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Остались в запасе
41
Мартин Витик
ЦЗ
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
8
Давид Павелка
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
26
Патрик Выдра
ЦП
11
Матей Ринеш
ЛВ
42
Войтех Ворел
ЦФ
10
Вацлав Сейк
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Главный тренер
Вацлав Котал
Статистика матча Динамо Загреб - Спарта
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Горица
- : -
29.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
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0 : 0
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