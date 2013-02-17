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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Волга - Динамо Мн
Волга - Динамо Мн: обзор матча 17 февраля 2013
Волга
17.02.2013, воскресенье, 18:30
Товарищеские матчи
4 : 0
Завершен
Динамо Мн
20'
А. Каряка (П)
43'
М. Дворнекович
55'
А. Белозеров
66'
А. Саркисов
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Волга - Динамо Мн
ГОЛ! 4:0!
А. Саркисов
66'
Замена
А. Салугин
️️️️
Р. Аджинджал
61'
Замена
Ш. Бибилов
️️️️
М. Дворнекович
55'
ГОЛ! 3:0!
А. Белозеров
55'
ГОЛ! 2:0!
М. Дворнекович
43'
Желтая карточка
А. Белозеров
41'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Каряка
20'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Волга - Динамо Мн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
- : -
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо Мн
2 : 0
19.10.2026
Арсенал
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