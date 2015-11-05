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Динамо Мн - Вильярреал
Динамо Мн - Вильярреал: обзор матча 05 ноября 2015
Динамо Мн
05.11.2015, четверг, 21:00
Лига Европы, группа E, 4 тур
1 : 2
Завершен
Вильярреал
69'
М. Витус
72'
Р. Сольдадо (П)
86'
С. Политевич (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Мн - Вильярреал
Желтая карточка
Р. Бегунов
90'
Желтая карточка
М. Витус
89'
86'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
С. Политевич
Замена
А. Едигарян
️️️️
Ч. Удоджи
78'
73'
Замена
Д. Суарес
️️️️
С. Кастильехо
Замена
В. Корытько
️️️️
И. Воронков
73'
72'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Сольдадо
ГОЛ! 1:0!
М. Витус
Пас отдал
Ф. Бечирай
69'
Замена
М. Витус
️️️️
Н. Адамович
67'
62'
Замена
Джонатан
️️️️
Т. Пина
45'
Замена
Р. Сольдадо
️️️️
М. Науэль
Желтая карточка
М. Эльмунир
32'
Желтая карточка
Ч. Удоджи
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
1
Сергей Игнатович
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
17
Умару Бангура
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
6
Кирилл Премудров
ЦП
8
Ненад Адамович
ЦП
17
Мохаммед Эльмунир
ЦП
15
Чигози Удоджи
ЦП
2
Игорь Воронков
ЦП
9
Фатош Бечирай
ЦФ
88
Глеб Рассадкин
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
14
Саму
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Динамо Мн
30
Александр Гутор
ВР
26
Сергей Концевой
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
3
Максим Витус
ЦЗ
10
Виталий Булыга
ЛП
87
Артур Едигарян
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
Вильярреал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
14
Пабло Иньигес
ЦЗ
21
Бруно
ЦП
6
Джонатан
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
3-5-2
1
Игнатович
66
Политевич
17
Бангура
67
Бегунов
8
Адамович
17
Эльмунир
15
Удоджи
2
Воронков
6
Премудров
88
Рассадкин
9
Бечирай
4-3-2-1
25
Барбоса
2
Гаспар
2
Рукавина
4
Руис
5
Йокич
17
Пина
14
Саму
14
Тригерос
70
Кастильехо
77
Науэль
94
Бакамбу
8
Адамович
3
Витус
3
Витус
8
Адамович
15
Удоджи
87
Едигарян
87
Едигарян
15
Удоджи
2
Воронков
10
Корытько
10
Корытько
2
Воронков
17
Пина
6
Джонатан
6
Джонатан
17
Пина
70
Кастильехо
4
Суарес
4
Суарес
70
Кастильехо
77
Науэль
9
Сольдадо
9
Сольдадо
77
Науэль
Остались в запасе
Динамо Мн
Вильярреал
26
Сергей Концевой
ЦЗ
30
Александр Гутор
ВР
20
Олег Веретило
ЦЗ
10
Виталий Булыга
ЛП
Главный тренер
Вук Рашович
23
Альфонсе Ареоля
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
14
Пабло Иньигес
ЦЗ
21
Бруно
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
26
Сергей Концевой
ЦЗ
30
Александр Гутор
ВР
20
Олег Веретило
ЦЗ
10
Виталий Булыга
ЛП
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
14
Пабло Иньигес
ЦЗ
21
Бруно
ЦП
Главный тренер
Вук Рашович
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Динамо Мн - Вильярреал
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
- : -
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо Мн
2 : 0
19.10.2026
Арсенал
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Джон Битон
(Стратклайд)
Стадион:
Трактор
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Теннис
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