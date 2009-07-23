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Лига Европы 2026/2027
Тромсе - Динамо Мн
Тромсе - Динамо Мн: обзор матча 23 июля 2009
Тромсе
23.07.2009, четверг, 21:00
Лига Европы
4 : 1
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Динамо Мн
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- : -
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Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
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Беларусь. Высшая лига, 17 тур
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2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
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1 : 2
24.10.2026
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Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо Мн
2 : 0
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