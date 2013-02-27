Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Динамо Мн - Динамо
Динамо Мн - Динамо: обзор матча 27 февраля 2013
Динамо Мн
27.02.2013, среда, 20:00
Товарищеские матчи
0 : 0
Завершен
Динамо
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Динамо Мн - Динамо
Замена
Г. Рассадкин
️️️️
А. Данилов
85'
85'
Замена
Б. Джуджак
️️️️
П. Соломатин
78'
Замена
К. Нобоа
️️️️
И. Семшов
Замена
Д. Коккаро
️️️️
В. Хващинский
74'
Замена
А. Быченок
️️️️
Э. Фигередо
70'
68'
Желтая карточка
Н. Чичерин
Замена
О. Кайоде
️️️️
И. Стасевич
61'
Замена
С. Симович
️️️️
А. Захирович
61'
Желтая карточка
В. Хващинский
49'
Замена
А. Быков
️️️️
К. Ободо
46'
46'
Замена
Р. Зобнин
️️️️
И. Соловьев
Замена
В. Трубило
️️️️
Д. Молош
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
30
Александр Гутор
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
3
Павел Пласконный
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
48
Александр Данилов
ПЗ
14
Аднан Захирович
ЦП
7
Игорь Стасевич
ЦП
10
Кристиан Ободо
ЦП
21
Эрнан Фигередо
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Олег Протасов
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
9
Иван Соловьев
ЛП
20
Игорь Семшов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
31
Павел Соломатин
ЦФ
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Динамо Мн
24
Виталий Трубило
ЛЗ
7
Александр Быченок
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
27
Слободан Симович
ЦП
23
Данило Коккаро
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
88
Глеб Рассадкин
ЦФ
Динамо
10
Балаж Джуджак
ЛП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
3-2-3-2
30
Гутор
3
Пласконный
25
Кузьменок
20
Веретило
3
Молош
48
Данилов
14
Захирович
7
Стасевич
10
Ободо
10
Хващинский
21
Фигередо
4-4-2
21
Березовский
4
Чичерин
8
Колодин
44
Рыков
5
Евсеев
29
Игнатович
20
Семшов
41
Сапета
9
Соловьев
10
Давыдов
31
Соломатин
21
Фигередо
7
Быченок
7
Быченок
21
Фигередо
10
Хващинский
23
Коккаро
23
Коккаро
10
Хващинский
3
Молош
24
Трубило
24
Трубило
3
Молош
10
Ободо
7
Быков
7
Быков
10
Ободо
14
Захирович
27
Симович
27
Симович
14
Захирович
7
Стасевич
80
Кайоде
80
Кайоде
7
Стасевич
48
Данилов
88
Рассадкин
88
Рассадкин
48
Данилов
31
Соломатин
10
Джуджак
10
Джуджак
31
Соломатин
20
Семшов
16
Нобоа
16
Нобоа
20
Семшов
9
Соловьев
47
Зобнин
47
Зобнин
9
Соловьев
Остались в запасе
Динамо Мн
Динамо
Главный тренер
Олег Протасов
Главный тренер
Дан Петреску
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Олег Протасов
Главный тренер
Дан Петреску
Статистика матча Динамо Мн - Динамо
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
- : -
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо Мн
2 : 0
19.10.2026
Арсенал
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Аудрюс Жута
(Клайпеда)
Стадион:
Динамо
Новости команд
Все
Динамо Мн
Динамо
Газзаев назвал клубы, которые поборются за чемпионство в РПЛ
16:55
2
Ловчев вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только три команды
Вчера, 14:29
10
Бывший тренер «Динамо» сменит Галактионова в «Локомотиве»
12 ноября
8
Аршавин призвал игроков покидать Россию
12 ноября
52
Аршавин вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только две команды
12 ноября
8
«Витебск» – «Динамо Мн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «Витебска» и «Динамо Минск» на победу в матче 28 тура
6 ноября
«Динамо Минск» – «Неман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Высшая лига: шансы «Динамо Минск» и «Немана» на победу в матче 27 тура
31 октября
«Белшина» – «Динамо Мн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Газзаев назвал клубы, которые поборются за чемпионство в РПЛ
16:55
2
Ловчев вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только три команды
Вчера, 14:29
10
Бывший тренер «Динамо» сменит Галактионова в «Локомотиве»
12 ноября
8
Аршавин призвал игроков покидать Россию
12 ноября
52
Аршавин вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только две команды
12 ноября
8
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+