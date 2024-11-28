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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Динамо Мн - Копенгаген
Динамо Мн - Копенгаген: обзор матча 28 ноября 2024
Динамо Мн
28.11.2024, четверг, 20:45
Лига конференций, 4 тур
1 : 2
Завершен
Копенгаген
13'
Р. Адеола
6'
М. Эльюнусси
55'
К. Дикс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мн - Копенгаген
88'
Желтая карточка
П. Хацидиакос
72'
Замена
М. Маттссон
️️️️
В. Классон
Замена
П. Седько
️️️️
Д. Куликов
68'
Замена
Б. Амиан
️️️️
Д. Подстрелов
68'
Замена
Д. Окоро
️️️️
А. Селява
61'
55'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
К. Дикс
50'
Замена
Р. Уэскас
️️️️
Г. Гочолеишвили
Желтая карточка
Д. Куликов
30'
29'
Желтая карточка
Т. Делэни
Желтая карточка
Г. Жердев
24'
ГОЛ! 1:1!
Р. Адеола
13'
6'
ГОЛ! 0:1!
М. Эльюнусси
Пас отдал
В. Классон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
21
Федор Лапоухов
ВР
5
Рай
ЛЗ
66
Сергей Политевич
(К)
ЦЗ
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
10
Глеб Жердев
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
25
Даниил Куликов
ОП
8
Никита Демченко
АП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Копенгаген
12
Тео Сандер
ВР
55
Габриэл Перейра
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
12
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
7
Виктор Классон
(К)
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
21
Лукас Лерагер
ЦП
16
Роберт
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Динамо Мн
49
Артем Каратай
ВР
13
Иван Шимакович
ВР
5
Павел Апетенок
ЦЗ
5
Владислав Калинин
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
29
Бони Амиан
ЦП
3
Джозеф Окоро
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
78
Артем Соколовский
ЦП
97
Василий Чернявский
ПВ
8
Максим Будько
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Копенгаген
1
Натан Тротт
ВР
31
Рунар Рунарссон
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
8
Виктор Фрохольдт
ЛВ
8
Магнус Маттссон
ЛВ
36
Вильям Клем
ОП
13
Родриго Уэскас
ЦФ
18
Амин Чиаха
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
7
Герман Онугха
ЦФ
4-2-3-1
21
Лапоухов
5
Рай
66
Политевич
5
Гаврилович
32
Пигас
8
Селява
25
Куликов
10
Жердев
8
Демченко
98
Подстрелов
7
Адеола
4-1-1-2-2
12
Сандер
12
Гочолеишвили
55
Перейра
4
Хацидиакос
4
Дикс
27
Делэни
21
Лерагер
10
Эльюнусси
7
Классон
14
Корнелиус
16
Роберт
98
Подстрелов
29
Амиан
29
Амиан
98
Подстрелов
8
Селява
3
Окоро
3
Окоро
8
Селява
25
Куликов
26
Седько
26
Седько
25
Куликов
7
Классон
8
Маттссон
8
Маттссон
7
Классон
12
Гочолеишвили
13
Уэскас
13
Уэскас
12
Гочолеишвили
Остались в запасе
Динамо Мн
Копенгаген
97
Василий Чернявский
ПВ
49
Артем Каратай
ВР
13
Иван Шимакович
ВР
5
Павел Апетенок
ЦЗ
5
Владислав Калинин
ЦЗ
20
Игорь Школик
ЦП
78
Артем Соколовский
ЦП
8
Максим Будько
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
1
Натан Тротт
ВР
31
Рунар Рунарссон
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
36
Вильям Клем
ОП
8
Виктор Фрохольдт
ЛВ
18
Амин Чиаха
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
7
Герман Онугха
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Остались в запасе
97
Василий Чернявский
ПВ
49
Артем Каратай
ВР
13
Иван Шимакович
ВР
5
Павел Апетенок
ЦЗ
5
Владислав Калинин
ЦЗ
20
Игорь Школик
ЦП
78
Артем Соколовский
ЦП
8
Максим Будько
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Остались в запасе
1
Натан Тротт
ВР
31
Рунар Рунарссон
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
36
Вильям Клем
ОП
8
Виктор Фрохольдт
ЛВ
18
Амин Чиаха
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
7
Герман Онугха
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Якоб Неструп
Статистика матча Динамо Мн - Копенгаген
2
2
Всего ударов по воротам
9
13
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
7
Нарушения
17
12
Количество передач
260
695
Сейвы
2
3
Точность передач %
70
87
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
1.07
1.16
Матчи команд
Динамо Мн
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Динамо Мн
- : -
04.12.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
1 : 2
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Копенгаген
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
0 : 0
29.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
0 : 0
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Интер
2 : 0
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Информация о матче
Главный судья:
Михал Оченаш
(Жилина)
Стадион:
Сумгаит Сити
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