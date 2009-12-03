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Лига Европы 2026/2027
Динамо Бухарест - Штурм
Динамо Бухарест - Штурм: обзор матча 03 декабря 2009
Динамо Бухарест
03.12.2009, четверг, 23:05
Лига Европы, группа F, 5 тур
2 : 1
Завершен
Штурм
41'
М. Никулае
57'
М. Никулае
4'
М. Зоннляйтнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Бухарест - Штурм
Замена
К. Никулеску
️️️️
М. Никулае
Желтая карточка
К. Адриан
Замена
Л. Гоян
️️️️
К. Андрей
Желтая карточка
М. Эренрайх
Замена
А. Хольцл
️️️️
М. Вайнбергер
Желтая карточка
Ф. Молинеро
Замена
Д. Байхлер
️️️️
С. Муратович
Замена
Я. Яншер
️️️️
М. Зоннляйтнер
Замена
Д. Коне
️️️️
Г. Торже
ГОЛ! 2:1!
М. Никулае
Желтая карточка
М. Преттенталер
Вторая желтая
Л. Рус
Желтая карточка
Л. Рус
ГОЛ! 1:1!
М. Никулае
Желтая карточка
Ф. Фельдхофер
Желтая карточка
Г. Шильденфельд
ГОЛ! 0:1!
М. Зоннляйтнер
Пенальти не реализован!
С. Муратович
Желтая карточка
К. Моци
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Бухарест
25
Эмилиан Долха
ВР
2
Зи Диабате
ЛЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
27
Козмин Моци
ЦЗ
26
Лауренциу Рус
ЦП
8
Габриэль Боштинэ
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
17
Кристя Андрей
АП
19
Кристя Адриан
ПП
30
Мариус Никулае
ЦФ
Главный тренер
Ион Марин
Штурм
1
Кристиан Гратцей
ВР
5
Марк Преттенталер
ЦЗ
5
Фердинанд Фельдхофер
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
23
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
17
Мартин Эренрайх
ПЗ
10
Харис Буква
ЛП
6
Петр Глинка
ЦП
10
Самир Муратович
АП
26
Марвин Вайнбергер
ЦФ
30
Клемен Лаврич
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Динамо Бухарест
23
Флорин Матаке
ВР
2
Кристиан Пульхац
ЛЗ
18
Лучан Гоян
ЦЗ
25
Адриан Скарлатаке
ЦЗ
83
Янис Зику
ЦП
6
Джакариджа Коне
ЦП
99
Клаудиу Никулеску
ЦФ
Штурм
12
Андреас Луксе
ВР
18
Илья Канделаки
ЛЗ
0
Фабиан Ламотте
ПЗ
29
Сандро Фода
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
8
Андреас Хольцл
ПП
28
Даниэль Байхлер
ЦФ
4-4-1-1
25
Долха
2
Диабате
2
Молинеро
27
Моци
30
Тамаш
26
Рус
8
Боштинэ
8
Торже
19
Кристя Адриан
17
Кристя Андрей
30
Никулае
3-2-2-1-2
1
Гратцей
5
Фельдхофер
6
Зоннляйтнер
23
Шильденфельд
17
Эренрайх
5
Преттенталер
6
Глинка
10
Буква
10
Муратович
30
Лаврич
26
Вайнбергер
17
Кристя Андрей
18
Гоян
18
Гоян
17
Кристя Андрей
30
Никулае
99
Никулеску
99
Никулеску
30
Никулае
8
Торже
6
Коне
6
Коне
8
Торже
6
Зоннляйтнер
89
Яншер
89
Яншер
6
Зоннляйтнер
26
Вайнбергер
8
Хольцл
8
Хольцл
26
Вайнбергер
10
Муратович
28
Байхлер
28
Байхлер
10
Муратович
Остались в запасе
Динамо Бухарест
Штурм
25
Адриан Скарлатаке
ЦЗ
23
Флорин Матаке
ВР
83
Янис Зику
ЦП
2
Кристиан Пульхац
ЛЗ
Главный тренер
Ион Марин
29
Сандро Фода
ЦП
12
Андреас Луксе
ВР
18
Илья Канделаки
ЛЗ
0
Фабиан Ламотте
ПЗ
Главный тренер
Франко Фода
Остались в запасе
25
Адриан Скарлатаке
ЦЗ
23
Флорин Матаке
ВР
83
Янис Зику
ЦП
2
Кристиан Пульхац
ЛЗ
Остались в запасе
29
Сандро Фода
ЦП
12
Андреас Луксе
ВР
18
Илья Канделаки
ЛЗ
0
Фабиан Ламотте
ПЗ
Главный тренер
Ион Марин
Главный тренер
Франко Фода
Статистика матча Динамо Бухарест - Штурм
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 16 тур
Динамо Бухарест
- : -
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2 : 0
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2 : 2
25.10.2026
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Румыния. Лига I, 12 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
16.10.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
0 : 2
09.10.2026
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Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
- : -
22.11.2026
Штурм
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Штурм
3 : 4
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Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Бруну Пайшау
(Сетубал)
Стадион:
Динамо
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