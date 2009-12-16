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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Панатинаикос - Динамо Бухарест
Панатинаикос - Динамо Бухарест: обзор матча 16 декабря 2009
Панатинаикос
16.12.2009, среда, 21:00
Лига Европы, группа F, 6 тур
3 : 0
Завершен
Динамо Бухарест
55'
А. Рукавина
80'
Д. Сиссе
86'
Д. Сиссе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панатинаикос - Динамо Бухарест
ГОЛ! 3:0!
Д. Сиссе
Замена
Д. Салпингидис
️️️️
А. Рукавина
ГОЛ! 2:0!
Д. Сиссе
Замена
С. Лето
️️️️
С. Нинис
Замена
К. Никулеску
️️️️
К. Андрей
Замена
Я. Зику
️️️️
Г. Торже
Желтая карточка
К. Андрей
Замена
К. Кацуранис
️️️️
Г. Карагунис
ГОЛ! 1:0!
А. Рукавина
Желтая карточка
Г. Тамаш
Замена
К. Адриан
️️️️
М. Алексе
Желтая карточка
О. НДой
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
30
Александрос Цорвас
ВР
21
Никос Спиропулос
ЛЗ
5
Седрик Канте
ЦЗ
30
Маттиас Бьярсмюр
ЦЗ
26
Лукас Винтра
ПЗ
55
Анте Рукавина
ЛП
23
Жуниор Симао
ЦП
15
Силва Жилберто
ЦП
14
Георгиос Карагунис
АП
11
Сотирис Нинис
ПП
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Хенк тен Кате
Динамо Бухарест
25
Эмилиан Долха
ВР
2
Зи Диабате
ЛЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
27
Козмин Моци
ЦЗ
2
Франциско Молинеро
ПЗ
30
Мариус Никулае
ЛП
29
Осман НДой
ЦП
6
Джакариджа Коне
ЦП
17
Кристя Андрей
АП
11
Мариуш Алексе
ПП
8
Габриэль Торже
ЦФ
Главный тренер
Ион Марин
Панатинаикос
1
Марио Галинович
ВР
28
Филиппос Дарлас
ЛЗ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
28
Константинос Кацуранис
ЦП
19
Габриэл
ПВ
14
Димитриос Салпингидис
ЦФ
5
Себастьян Лето
ЦФ
Динамо Бухарест
23
Флорин Матаке
ВР
2
Кристиан Пульхац
ЛЗ
25
Адриан Скарлатаке
ЦЗ
18
Лучан Гоян
ЦЗ
83
Янис Зику
ЦП
19
Кристя Адриан
ПП
99
Клаудиу Никулеску
ЦФ
4-4-1-1
30
Цорвас
21
Спиропулос
5
Канте
30
Бьярсмюр
26
Винтра
55
Рукавина
23
Симао
15
Жилберто
11
Нинис
14
Карагунис
12
Сиссе
4-4-1-1
25
Долха
2
Молинеро
30
Тамаш
27
Моци
2
Диабате
11
Алексе
29
НДой
6
Коне
30
Никулае
17
Кристя Андрей
8
Торже
14
Карагунис
28
Кацуранис
28
Кацуранис
14
Карагунис
55
Рукавина
14
Салпингидис
14
Салпингидис
55
Рукавина
11
Нинис
5
Лето
5
Лето
11
Нинис
17
Кристя Андрей
99
Никулеску
99
Никулеску
17
Кристя Андрей
8
Торже
83
Зику
83
Зику
8
Торже
11
Алексе
19
Кристя Адриан
19
Кристя Адриан
11
Алексе
Остались в запасе
Панатинаикос
Динамо Бухарест
1
Марио Галинович
ВР
28
Филиппос Дарлас
ЛЗ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
19
Габриэл
ПВ
Главный тренер
Хенк тен Кате
25
Адриан Скарлатаке
ЦЗ
18
Лучан Гоян
ЦЗ
23
Флорин Матаке
ВР
2
Кристиан Пульхац
ЛЗ
Главный тренер
Ион Марин
Остались в запасе
1
Марио Галинович
ВР
28
Филиппос Дарлас
ЛЗ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
19
Габриэл
ПВ
Остались в запасе
25
Адриан Скарлатаке
ЦЗ
18
Лучан Гоян
ЦЗ
23
Флорин Матаке
ВР
2
Кристиан Пульхац
ЛЗ
Главный тренер
Хенк тен Кате
Главный тренер
Ион Марин
Статистика матча Панатинаикос - Динамо Бухарест
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
- : -
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 16 тур
Динамо Бухарест
- : -
21.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 15 тур
Арджеш Питешти
2 : 1
06.11.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 14 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
01.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
16.10.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
0 : 2
09.10.2026
Динамо Бухарест
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Блом
(Гауда)
Стадион:
Апостолос Николаидис
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