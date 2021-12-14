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Расписание матчей
Испания. Кубок
Линарес - Алавес
Линарес - Алавес: обзор матча 14 декабря 2021
Линарес
14.12.2021, вторник, 23:00
Испания. Кубок, 2 раунд
2 : 1
Завершен
Алавес
67'
М. Силла
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Линарес - Алавес
Замена
Ф. Оливера
️️️️
Р. Санчидриан
86'
Замена
К. Карраседо
️️️️
У. Диас
77'
67'
ГОЛ! 0:1!
М. Силла
Пас отдал
Л. Риоха
Желтая карточка
У. Диас
66'
65'
Желтая карточка
Тачи
60'
Замена
Хоселу
️️️️
П. Понс
Замена
М. Марин
️️️️
Ф. Карнисер
59'
46'
Замена
Л. Риоха
️️️️
Д. Гуидетти
46'
Замена
М. Гарсия
️️️️
И. Мартин
46'
Замена
Ф. Пельистри
️️️️
Э. Мендес
37'
Желтая карточка
Э. Мендес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Линарес
14
Альваро Барбоса
ЦЗ
20
Алехандро Мелендес
ЦП
8
Родри
ЦП
18
Дани Перехон
ЦФ
13
Брима Разак
ЦФ
0
F. Lara
ЦФ
5
Хосема
ЦФ
7
Рубен Санчидриан
ЦФ
10
Фран Карнисер
ЦФ
7
Уго Диас
ЦФ
9
Хон Эчанис
ЦФ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
5
Тачи
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
20
Тони Мойя
ЦП
23
Иван Мартин
АП
7
Эдгар Мендес
ПП
14
Мамаду Силла
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Линарес
1
Эрнестас Юскевичюс
ВР
15
Лоло Герреро
ЦЗ
30
Антонио Каньете
ЦЗ
22
Феде Оливера
ЦЗ
3
Мигель Марин
ЦЗ
19
Andriu
ЦЗ
2
Давид Луна
ЦЗ
23
Кристиан Карраседо
ЦФ
21
Луис Кастильо
ЦФ
0
V. Fenoll
ЦФ
16
Нандо Копете
ЦФ
Алавес
25
Хесус Овоно
ВР
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
16
Сауль Гарсия
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
21
Мамаду Лум
ОП
16
Алекс Бальбоа
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
1-2-5
14
Барбоса
20
Мелендес
8
Родри
7
Санчидриан
9
Эчанис
7
Диас
10
Карнисер
5
Хосема
3-1-2-1-2
1
Сивера
5
Тачи
24
Лежен
16
Лопес
8
Понс
7
Мендес
20
Мойя
23
Мартин
11
Гуидетти
14
Силла
7
Санчидриан
22
Оливера
22
Оливера
7
Санчидриан
10
Карнисер
3
Марин
3
Марин
10
Карнисер
7
Диас
23
Карраседо
23
Карраседо
7
Диас
23
Мартин
5
Гарсия
5
Гарсия
23
Мартин
11
Гуидетти
11
Риоха
11
Риоха
11
Гуидетти
7
Мендес
28
Пельистри
28
Пельистри
7
Мендес
8
Понс
13
Хоселу
13
Хоселу
8
Понс
Остались в запасе
Линарес
Алавес
1
Эрнестас Юскевичюс
ВР
15
Лоло Герреро
ЦЗ
30
Антонио Каньете
ЦЗ
19
Andriu
ЦЗ
2
Давид Луна
ЦЗ
21
Луис Кастильо
ЦФ
0
V. Fenoll
ЦФ
16
Нандо Копете
ЦФ
25
Хесус Овоно
ВР
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
16
Сауль Гарсия
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
21
Мамаду Лум
ОП
16
Алекс Бальбоа
ЦП
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Остались в запасе
1
Эрнестас Юскевичюс
ВР
15
Лоло Герреро
ЦЗ
30
Антонио Каньете
ЦЗ
19
Andriu
ЦЗ
2
Давид Луна
ЦЗ
21
Луис Кастильо
ЦФ
0
V. Fenoll
ЦФ
16
Нандо Копете
ЦФ
Остались в запасе
25
Хесус Овоно
ВР
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
16
Сауль Гарсия
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
21
Мамаду Лум
ОП
16
Алекс Бальбоа
ЦП
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Статистика матча Линарес - Алавес
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Линарес
Испания. Кубок, 1/32 финала
Линарес
1 : 3
07.12.2023
Эльче
Испания. Кубок, 1/64 финала
УКАМ Мурсия
0 : 0
01.11.2023
Линарес
Испания. Кубок, 1/16 финала
Линарес
0 : 5
04.01.2023
Севилья
Испания. Кубок, 2 раунд
Линарес
1 : 0
22.12.2022
Расинг
Испания. Кубок, 1 раунд
Унион Адарве
1 : 2
13.11.2022
Линарес
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
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