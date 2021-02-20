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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Денизлиспор - Генчлербирлиги
Денизлиспор - Генчлербирлиги: обзор матча 20 февраля 2021
Денизлиспор
20.02.2021, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 26 тур
1 : 0
Завершен
Генчлербирлиги
19'
M. Mesanovic
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Денизлиспор - Генчлербирлиги
Замена
H. Ayaroğlu
️️️️
A. Yasin
90'
Замена
M. Ozkal
️️️️
Ã. Ãzdemir
90'
88'
Замена
I. Karakas
️️️️
С. Дикмен
83'
Желтая карточка
Д. Кандеяш
Желтая карточка
Р. Муравски
83'
75'
Замена
Х. Пехливан
️️️️
Z. TourÃ©
69'
Замена
С. Спиридонович
️️️️
О. Артан
Замена
K. Aktas
️️️️
М. Дискеруд
65'
Замена
A. Yasin
️️️️
M. Mesanovic
65'
46'
Замена
L. Mugni
️️️️
D. Furman
Желтая карточка
Фабиано
38'
Замена
M. Bakalorz
️️️️
R. Niyaz
24'
ГОЛ! 1:0!
M. Mesanovic
Пас отдал
H. Rodallega
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Денизлиспор
1
Дженк Генен
ВР
42
Миккель Дискеруд
ЛЗ
4
Фабиано
ЦЗ
22
Mustafa Yumlu
ЦЗ
22
Радослав Муравски
ЦП
76
Ãzer Ãzdemir
ЦФ
22
Ayman Ben Mohamed
ЦФ
20
Recep Niyaz
ЦФ
28
Анхело Сагаль
ЦФ
9
M. Mesanovic
ЦФ
11
Hugo Rodallega
ЦФ
Генчлербирлиги
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
15
Zargo TourÃ©
ЦЗ
39
Pierre-Yves Polomat
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
26
Роберт Пирис
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
7
Dominik Furman
ЦФ
91
Сандро Лима
ЦФ
11
Floyd AyitÃ©
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Денизлиспор
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
0
M. Ozkal
ЦЗ
5
Kubilay Aktas
ЦП
9
Hadi Sacko
ЦП
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
29
Costel Pantilimon
ЦФ
26
Görkem Can
ЦФ
20
Hasan Ayaroğlu
ЦФ
17
Ahmed Yasin
ЦФ
6
Marvin Bakalorz
ЦФ
Генчлербирлиги
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
11
Халил Пехливан
ЦЗ
15
Mustafa Akbas
ЦЗ
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
8
Murat Yildirim
ЦП
17
Sefa Yilmaz
ЦП
26
Lucas Mugni
ЦФ
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
23
I. Karakas
ЦФ
3-1-5
1
Генен
42
Дискеруд
22
4
Фабиано
22
Муравски
20
11
9
28
Сагаль
22
4-3-3
15
Нордфельдт
27
Артан
15
39
4
Кызылдаг
26
Пирис
6
Дикмен
21
Кандеяш
11
91
Лима
7
20
20
9
17
17
9
76
0
0
76
42
Дискеруд
5
5
42
Дискеруд
20
6
6
20
7
26
26
7
15
11
Пехливан
11
Пехливан
15
27
Артан
10
Спиридонович
10
Спиридонович
27
Артан
6
Дикмен
23
23
6
Дикмен
Остались в запасе
Денизлиспор
Генчлербирлиги
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
29
Costel Pantilimon
ЦФ
26
Görkem Can
ЦФ
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
9
Hadi Sacko
ЦП
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
15
Mustafa Akbas
ЦЗ
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
8
Murat Yildirim
ЦП
17
Sefa Yilmaz
ЦП
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Остались в запасе
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
29
Costel Pantilimon
ЦФ
26
Görkem Can
ЦФ
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
9
Hadi Sacko
ЦП
Остались в запасе
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
15
Mustafa Akbas
ЦЗ
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
8
Murat Yildirim
ЦП
17
Sefa Yilmaz
ЦП
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Статистика матча Денизлиспор - Генчлербирлиги
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 42 тур
Карагюмрюк
5 : 1
15.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 41 тур
Денизлиспор
1 : 4
11.05.2021
Галатасарай
Турция. Суперлига, 40 тур
Хатайспор
1 : 0
08.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 39 тур
Денизлиспор
0 : 1
02.05.2021
Ризеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Кайсериспор
6 : 3
28.04.2021
Денизлиспор
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
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