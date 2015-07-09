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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Сутьеска - Дебрецен
Сутьеска - Дебрецен: обзор матча 09 июля 2015
Сутьеска
09.07.2015, четверг, 18:30
Лига Европы, 1 раунд
2 : 0
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Дебрецен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Сутьеска - Дебрецен
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сутьеска
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- : -
21.11.2026
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Дебрецен
Информация о матче
Стадион:
Олаха Габора
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